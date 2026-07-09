В ответ на массированные обстрелы: Совет ЕС готовит новые санкции против России, - СМИ

Европейский Союз готовит оперативный ответ на очередную волну массированного российского террора против гражданского населения Украины. Уже в понедельник, 13 июля 2026 года, Совет ЕС планирует официально утвердить дополнительные санкции против государства-агрессора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в институтах ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция на массированный удар по столице

Предложения о введении новых ограничений были оперативно вынесены на рассмотрение в минувшую пятницу. Это стало прямой реакцией союзников на российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 2 июля.

Тогда враг выпустил по Украине десятки ракет и около 500 беспилотников типа "Шахед/Герань". Инициатором новых ограничений выступила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, которая призвала нанести удар по структурам, поддерживающим российский военно-промышленный комплекс.

По данным европейских СМИ, под удар попадут юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке, производству и поставке компонентов, повышающих боевые возможности российских дронов.

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