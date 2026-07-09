У відповідь на масовані обстріли: Рада ЄС готує нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Європейський Союз готує швидку відповідь на чергову хвилю масованого російського терору проти цивільного населення України. Вже у понеділок, 13 липня 2026 року, Рада ЄС планує офіційно затвердити додаткові санкції проти держави-агресора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в інституціях ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція на масований удар по столиці

Пропозиції щодо запровадження нових обмежень були оперативно внесені на розгляд минулої п'ятниці. Це стало прямою реакцією союзників на російську атаку на Київ, яка відбулася в ніч на 2 липня.

Тоді ворог випустив по Україні десятки ракет та близько 500 безпілотників типу "Шахед/Герань". Ініціаторкою нових обмежень виступила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, яка закликала вдарити по структурах, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

За даними європейських ЗМІ, під удар потраплять юридичні та фізичні особи, безпосередньо причетні до розробки, виробництва та постачання компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів.

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