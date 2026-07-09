Присвоил средства, предназначенные для блоков ТЭЦ: должностному лицу мэрии Сум предъявлено подозрение

Директору Департамента инфраструктуры Сумского горсовета сообщили о подозрении в присвоении средств, выделенных на приобретение блоков, предназначенных для защиты Сумской ТЭЦ от российских ударов.

Об этом пишет Sumy Inside, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о Евгении Боровенко. В настоящее время ожидается его отстранение от должности.

По данным следствия, при закупке фундаментных блоков (ФБС) был заключен договор с нарушением требований об обеспечении эффективного и экономного использования бюджетных средств. Закупка осуществлялась по завышенной стоимости, в результате чего территориальной общине города Сумы нанесен ущерб в размере почти 3 млн 200 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и причастность других должностных лиц Сумского городского совета, а также проверяются другие факты, которые могут иметь значение для уголовного производства.

На данный момент официальной информации от Сумского городского совета по этому поводу нет.

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