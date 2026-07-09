РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13093 посетителя онлайн
Новости Злоупотребления чиновников Коррупция в энергетике
739 11

Присвоил средства, предназначенные для блоков ТЭЦ: должностному лицу мэрии Сум предъявлено подозрение

Чиновнику мэрии Сум сообщили о подозрении: он присвоил блоки для ТЭЦ

Директору Департамента инфраструктуры Сумского горсовета сообщили о подозрении в присвоении средств, выделенных на приобретение блоков, предназначенных для защиты Сумской ТЭЦ от российских ударов.

Об этом пишет Sumy Inside, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о Евгении Боровенко. В настоящее время ожидается его отстранение от должности.

По данным следствия, при закупке фундаментных блоков (ФБС) был заключен договор с нарушением требований об обеспечении эффективного и экономного использования бюджетных средств. Закупка осуществлялась по завышенной стоимости, в результате чего территориальной общине города Сумы нанесен ущерб в размере почти 3 млн 200 тыс. грн. 

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и причастность других должностных лиц Сумского городского совета, а также проверяются другие факты, которые могут иметь значение для уголовного производства.

На данный момент официальной информации от Сумского городского совета по этому поводу нет.

Читайте: Сумская область находится под беспрецедентным огневым давлением РФ: принято решение об усилении ПВО, - Федоров

Автор: 

Сумская область (4324) Сумы (1399) злоупотребление (107) Сумский район (652)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Чи є в Україні хоч один очільник,чиновник який би не тільки сказав що " Ці руки нічого не крали", а слова співпадали з діями .Я думаю що не має ні одного.
показать весь комментарий
09.07.2026 14:10 Ответить
+5
ось образ ********* українського ,,,держслужбовця,, та й без ,,держ,, теж......
показать весь комментарий
09.07.2026 14:04 Ответить
+5
Писав вже 100 раз - якщо в нас війна , то за мародерство під час війни треба розстрілювати !
показать весь комментарий
09.07.2026 14:14 Ответить

Загрузка...

 
 