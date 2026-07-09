УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13312 відвідувачів онлайн
Новини Зловживання чиновників Корупція в енергетиці
805 11

Привласнив кошти на блоках для ТЕЦ: повідомлено про підозру посадовцю мерії Сум

Посадовцю мерії Сум повідомили про підозру: привласнив блоки для ТЕЦ

Директору Департаменту інфраструктури Сумської міськради повідомили про підозру у привласненні коштів на блоки, які придбали для прикриття від російських ударів Сумської ТЕЦ.

Про це пишуть Sumy Inside, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про Євгенія Боровенка. Наразі очікується його відсторонення від посади.

За даними слідства, під час проведення закупівлі фундаментних блоків (ФБС) було укладено договір із порушенням вимог щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів. Закупівля здійснювалася за завищеною вартістю, внаслідок чого територіальній громаді міста Суми завдано збитків у розмірі майже 3 млн. 200 тис. грн. 

Наразі триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та причетність інших посадовців Сумської міської ради, а також перевіряються інші факти, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Наразі офіційної інформації від Сумської міської ради з цього приводу немає.

Читайте: Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском РФ: Сформовано рішення щодо посилення ППО, - Федоров

Автор: 

Сумська область (4875) Суми (1151) зловживання (96) Сумський район (661)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Чи є в Україні хоч один очільник,чиновник який би не тільки сказав що " Ці руки нічого не крали", а слова співпадали з діями .Я думаю що не має ні одного.
показати весь коментар
09.07.2026 14:10 Відповісти
+5
ось образ ********* українського ,,,держслужбовця,, та й без ,,держ,, теж......
показати весь коментар
09.07.2026 14:04 Відповісти
+5
Писав вже 100 раз - якщо в нас війна , то за мародерство під час війни треба розстрілювати !
показати весь коментар
09.07.2026 14:14 Відповісти

Завантаження...

 
 