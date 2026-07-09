Привласнив кошти на блоках для ТЕЦ: повідомлено про підозру посадовцю мерії Сум

Директору Департаменту інфраструктури Сумської міськради повідомили про підозру у привласненні коштів на блоки, які придбали для прикриття від російських ударів Сумської ТЕЦ.

Про це пишуть Sumy Inside, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про Євгенія Боровенка. Наразі очікується його відсторонення від посади.

За даними слідства, під час проведення закупівлі фундаментних блоків (ФБС) було укладено договір із порушенням вимог щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів. Закупівля здійснювалася за завищеною вартістю, внаслідок чого територіальній громаді міста Суми завдано збитків у розмірі майже 3 млн. 200 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та причетність інших посадовців Сумської міської ради, а також перевіряються інші факти, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Наразі офіційної інформації від Сумської міської ради з цього приводу немає.

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