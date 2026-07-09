Призвал ЕС продолжить поддержку украинцев, которые были вынуждены уехать за границу из-за войны, - Лубинец

В ходе международной конференции в Греции украинская сторона призвала Европейский Союз и в дальнейшем поддерживать украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны. При этом было отмечено, что ключевой задачей остается создание безопасных условий для их возвращения домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, посетивший в Греции международную конференцию "Демократия в упадке или в кризисе?".

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"Здесь, среди ведущих политиков и европейских партнеров, я говорю от имени миллионов украинцев, чьи права ежедневно нарушает Россия", — рассказал Лубинец.

Европа должна услышать этот язык цифр:

Более 8,6 миллиона украинцев сейчас находятся за рубежом, из них 6,2 млн — в ЕС (по данным МИД Украины).

Почти 5,7 миллиона были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной агрессии РФ (по данным УВКБ ООН).

Более 4,6 миллиона наших граждан стали внутренне перемещенными лицами (по данным Минсоцполитики).

По состоянию на апрель 2026 года в ЕС под временной защитой находились около 4,37 млн граждан Украины (по данным Eurostat).

От 3,5 до 5 миллионов украинцев до сих пор находятся на временно оккупированных территориях или на территории РФ (по экспертным оценкам).

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Поддержка украинцев — вклад в развитие мировой экономики

"И помощь этим людям сегодня — это не благотворительность, а инвестиция в безопасность и экономическую устойчивость Европы. Украинцы уже вносят весомый вклад в развитие стран ЕС. Показателен пример Польши: в 2024 году украинские беженцы обеспечили 2,7% ВВП страны, 69% трудоспособных украинцев уже трудоустроены — почти на уровне граждан Польши, а с 2022 года они зарегистрировали более 100 тысяч предприятий (по данным исследования Deloitte для УВКБ ООН). Это подтверждает, что поддержка украинцев является вкладом в развитие мировых экономик", — подчеркнул чиновник.

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Он призвал европейских партнеров и в дальнейшем поддерживать украинцев. В то же время важно и другое — создать условия для безопасного возвращения украинцев домой. Для этого нужны жилье, экономическое развитие, создание рабочих мест в Украине и ускорение интеграции в ЕС", — сообщил Лубинец.

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"Мы ценим европейскую солидарность. Но пока продолжается война, безопасность всей Европы остается под угрозой. Именно поэтому поддержка Украины — это вклад в Европу, где право сильнее оружия! Благодарен всем странам, которые поддерживают нас! Это чрезвычайно ценно!", — добавил омбудсмен.