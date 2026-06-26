ЕС не отменит временную защиту для украинцев, которые уже выехали, - еврокомиссар по вопросам миграции Бруннер

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что предлагаемые изменения в директиву о временной защите не будут распространяться на украинцев, уже находящихся в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

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Бруннер отметил, что для лиц, которые уже получили временную защиту и находятся в странах Евросоюза, ничего не изменится.

"Ничего не меняется для тех, кто уже находится здесь и получает временную защиту. Для них ничего не меняется", — подчеркнул Бруннер.

Что этому предшествовало?

Европейская комиссия предлагает продлить срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом отмечается, что необходимо согласовать потребности в защите с общей способностью Украины защищаться от незаконной агрессивной войны России.

В частности, не предоставлять этот статус вновь прибывшим мужчинам призывного возраста.

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