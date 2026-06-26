ЄС не скасує тимчасовий захист українцям, які вже виїхали, - єврокомісар з питань міграції Бруннер
Єврокомісар із питань міграції Магнус Бруннер заявив, що запропоновані зміни до директиви про тимчасовий захист не поширюватимуться на українців, які вже перебувають у ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Бруннер зазначив, що для осіб, які вже отримали тимчасовий захист і перебувають у країнах Євросоюзу, нічого не зміниться.
"Нічого не змінюється для тих, хто вже перебуває тут і отримує тимчасовий захист. Для них нічого не змінюється", - наголосив Бруннер.
Що передувало?
Європейська комісія пропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. При цьому зазначається, що варто узгодити потреби у захисті із загальною спроможністю України захищатися від незаконної агресивної війни Росії.
Зокрема не надавати новоприбулим чоловікам призовного віку цей статус.
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