УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини Програми для українських біженців Українські біженці
901 6

ЄС не скасує тимчасовий захист українцям, які вже виїхали, - єврокомісар з питань міграції Бруннер

Єврокомісія: чинні правила тимчасового захисту для українців не змінюються для вже зареєстрованих

Єврокомісар із питань міграції Магнус Бруннер заявив, що запропоновані зміни до директиви про тимчасовий захист не поширюватимуться на українців, які вже перебувають у ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бруннер зазначив, що для осіб, які вже отримали тимчасовий захист і перебувають у країнах Євросоюзу, нічого не зміниться.

"Нічого не змінюється для тих, хто вже перебуває тут і отримує тимчасовий захист. Для них нічого не змінюється", - наголосив Бруннер.

Що передувало?

Європейська комісія пропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року.  При цьому зазначається, що варто узгодити потреби у захисті із загальною спроможністю України захищатися від незаконної агресивної війни Росії.

Зокрема не надавати новоприбулим чоловікам призовного віку цей статус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія більше не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам віком 23-60 років

Автор: 

біженці (2064) Єврокомісія (2462) Євросоюз (15311)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 