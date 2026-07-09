Закликав ЄС продовжити підтримку українців, які були змушені виїхати за кордон через війну. - Лубінець

Під час міжнародної конференції в Греції українська сторона закликала Європейський Союз і надалі підтримувати українців, які були змушені залишити країну через війну. Водночас наголошено, що ключовим завданням залишається створення безпечних умов для їхнього повернення додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, який відвідав у Греції Міжнародну конференцію "Демократія в занепаді чи в кризі?".

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"Тут, серед провідних політиків та європейських партерів, говорю від імені мільйонів українців, чиї права щодня порушує Росія", - розповів Лубінець.

Європа має почути цю мову цифр:

Понад 8,6 мільйона українців зараз за кордоном, з них 6,2 млн — в ЄС (за даними МЗС України).

Майже 5,7 мільйона були змушені залишити свої домівки через повномасштабну агресію РФ (за даними УВКБ ООН) .

Понад 4,6 мільйона наших громадян стали внутрішньо переміщеними особами (за даними Мінсоцполітики).

Станом на квітень 2026 року в ЄС під тимчасовим захистом перебували близько 4,37 млн громадян України (за даними Eurostat).

Від 3,5 до 5 мільйонів українців досі перебувають на ТОТ або на території РФ (за експертними оцінками).

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Підтримка українців є внеском у розвиток світових економік

"І допомога для цих людей сьогодні — це не благодійність, а інвестиція у безпеку та економічну стійкість Європи. Українці вже роблять вагомий внесок у розвиток держав ЄС. Показовий — приклад Польщі: у 2024 році українські біженці забезпечили 2,7% ВВП країни, 69% працездатних українців уже працевлаштовані — майже на рівні громадян Польщі, а з 2022 року вони зареєстрували понад 100 тисяч підприємств (за даними дослідження Deloitte для УВКБ ООН). Це підтверджує, що підтримка українців є внеском у розвиток світових економік", - наголосив посадовець.

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Закликав європейських партнерів і надалі підтримувати українців. Водночас важливим залишається інше — створити умови для безпечного повернення українців додому. Для цього потрібні житло, економічний розвиток, створення робочих місць в Україні та прискорення інтеграції до ЄС", - повідомив Лубінець.

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"Ми цінуємо європейську солідарність. Але доки триває війна, безпека всієї Європи залишається під загрозою. Саме тому підтримка України — це внесок у Європу, де право сильніше за зброю! Вдячний усім країнам, які підтримують нас! Це надзвичайно цінно!", - додав омбудсмен.