Колонну из более чем 200 российских наемников атаковали в Мали, — Reuters

На севере Мали утром 9 июля была атакована колонна, в которой находились малийские военные и более 200 бойцов российского военизированного формирования "Африканский корпус".

Об этом Reuters сообщили три источника в сфере безопасности и представитель одной из вооруженных группировок, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам одного из источников, колонна перевозила более 200 российских военных и более 100 малийских солдат. В ту же неделю, по данным этого же источника, аналогичному нападению подверглась другая военная колонна.

Колонна направлялась в северный город Анефис, где бои продолжаются с субботы, 4 июля, когда на позиции малийской армии по всей стране напали группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), связанная с "Аль-Каидой", и туарегская повстанческая группа "Фронт освобождения Азавада" (FLA). Колонну обстреляли рано утром в четверг.

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Reuters ранее сообщал, что удары затронули, в частности, Анефис, Агелхок, Гао, Севаре и другие населенные пункты.

Ответственность за сегодняшнее нападение взял на себя представитель повстанческой группировки FLA. Участвовала ли в нападении также группировка JNIM, остается неясным.

По данным трех источников, авиационную поддержку в ходе боя оказал соседний Нигер, союзник Мали. Связаться с военным командованием Нигера не удалось.

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