Колонну из более чем 200 российских наемников атаковали в Мали, — Reuters
На севере Мали утром 9 июля была атакована колонна, в которой находились малийские военные и более 200 бойцов российского военизированного формирования "Африканский корпус".
Об этом Reuters сообщили три источника в сфере безопасности и представитель одной из вооруженных группировок, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам одного из источников, колонна перевозила более 200 российских военных и более 100 малийских солдат. В ту же неделю, по данным этого же источника, аналогичному нападению подверглась другая военная колонна.
Колонна направлялась в северный город Анефис, где бои продолжаются с субботы, 4 июля, когда на позиции малийской армии по всей стране напали группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), связанная с "Аль-Каидой", и туарегская повстанческая группа "Фронт освобождения Азавада" (FLA). Колонну обстреляли рано утром в четверг.
Reuters ранее сообщал, что удары затронули, в частности, Анефис, Агелхок, Гао, Севаре и другие населенные пункты.
Ответственность за сегодняшнее нападение взял на себя представитель повстанческой группировки FLA. Участвовала ли в нападении также группировка JNIM, остается неясным.
По данным трех источников, авиационную поддержку в ходе боя оказал соседний Нигер, союзник Мали. Связаться с военным командованием Нигера не удалось.
Какова ситуация?
- Стоит отметить, что ситуация вокруг Анефиса остается напряженной. По данным ACLED, после атак в начале июля малийские военные и Африканский корпус перебрасывали подкрепление и вертолеты из Гао в Анефис, а повстанцы и джихадисты, по сообщениям, атаковали колонны подкрепления и пытались окружить правительственные силы возле военной базы.
- Как известно, Африканский корпус РФ поддерживает вооруженные силы Мали в борьбе против повстанцев, которая продолжается в этой стране с 2012 года. После военных переворотов в Мали власти страны всё активнее опираются на сотрудничество с Россией.
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