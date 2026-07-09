Колону з понад 200 російськими найманцями атакували у Малі, - Reuters

На півночі Малі вранці 9 липня атакували колону, в якій перебували малійські військові та понад 200 бійців російського воєнізованого формування "Африканський корпус".

Про це повідомляють Reuters три джерела у сфері безпеки та речник однієї зі збройних угруповань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами одного з джерел, колона перевозила понад 200 російських військових та понад 100 малійських солдатів. Того ж тижня, за даними цього ж джерела, аналогічного нападу зазнала інша військова колона.

Колона рухалася до північного міста Анефіс, де бої тривають від суботи, 4 липня, коли на позиції малійської армії по всій країні напали угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM), пов’язане з Аль-Каїдою, та туарезька повстанська група "Фронт визволення Азаваду" (FLA). Колону обстріляли рано вранці в четвер.

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Reuters раніше повідомляв, що удари зачепили, зокрема, Анефіс, Агелхок, Гао, Севаре та інші населені пункти.

Відповідальність за сьогоднішній напад узяв на себе речник повстанського угруповання FLA. Чи брало участь у нападі також угруповання JNIM, залишається незрозумілим.

За даними трьох джерел, авіаційну підтримку в ході бою надав сусідній Нігер, союзник Малі. З військовим командуванням Нігеру зв’язатися не вдалося.

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