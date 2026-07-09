Колону з понад 200 російськими найманцями атакували у Малі, - Reuters
На півночі Малі вранці 9 липня атакували колону, в якій перебували малійські військові та понад 200 бійців російського воєнізованого формування "Африканський корпус".
Про це повідомляють Reuters три джерела у сфері безпеки та речник однієї зі збройних угруповань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами одного з джерел, колона перевозила понад 200 російських військових та понад 100 малійських солдатів. Того ж тижня, за даними цього ж джерела, аналогічного нападу зазнала інша військова колона.
Колона рухалася до північного міста Анефіс, де бої тривають від суботи, 4 липня, коли на позиції малійської армії по всій країні напали угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM), пов’язане з Аль-Каїдою, та туарезька повстанська група "Фронт визволення Азаваду" (FLA). Колону обстріляли рано вранці в четвер.
Reuters раніше повідомляв, що удари зачепили, зокрема, Анефіс, Агелхок, Гао, Севаре та інші населені пункти.
Відповідальність за сьогоднішній напад узяв на себе речник повстанського угруповання FLA. Чи брало участь у нападі також угруповання JNIM, залишається незрозумілим.
За даними трьох джерел, авіаційну підтримку в ході бою надав сусідній Нігер, союзник Малі. З військовим командуванням Нігеру зв’язатися не вдалося.
Яка ситуація?
- Варто зазначити, що ситуація навколо Анефіса залишається напруженою. За даними ACLED, після атак на початку липня малійські військові та Африканський корпус перекидали підкріплення і гелікоптери з Гао до Анефіса, а повстанці й джихадисти, за повідомленнями, атакували колони підкріплення та намагалися оточити урядові сили біля військової бази.
- Як відомо, Африканський корпус РФ підтримує військових Малі в боротьбі проти повстанців, яка триває в цій країні з 2012 року. Після військових переворотів у Малі влада країни дедалі активніше спирається на співпрацю з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль