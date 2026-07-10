10-месячный младенец отравился крысиным ядом на Закарпатье
В Хустском районе Закарпатской области 10-месячный младенец, вероятно, отравился средством от грызунов. Ребёнка госпитализировали в больницу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По предварительной информации, ребенок мог контактировать с крысиным ядом во время пребывания дома.
"В Хусте бригада скорой медицинской помощи выезжала на вызов к 10-месячному ребенку с подозрением на отравление. По предварительной информации, ребенок мог контактировать со средством от грызунов во время пребывания дома", — сообщили медики.
Малыша госпитализировали в Хустскую больницу. На момент транспортировки его состояние оценивалось как стабильное и удовлетворительное.
Об этом случае также сообщили правоохранителям, которые будут выяснять все обстоятельства инцидента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль