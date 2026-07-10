10-місячне немовля отруїлося щурячою отрутою на Закарпатті

У Хустському районі Закарпатської області 10-місячне немовля, ймовірно, отруїлося засобом від гризунів. Дитину госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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За попередньою інформацією, дитина могла контактувати зі щурячою отрутою під час перебування вдома.

"У Хусті бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 10-місячної дитини з підозрою на отруєння. За попереднью інформацією, дитина могла контактувати із засобом від гризунів під час перебування вдома", – повідомили медики.

Малюка госпіталізували до Хустської лікарні. На момент транспортування його стан оцінювали як стабільний і задовільний.

Про випадок також повідомили правоохоронців, які з'ясовуватимуть усі обставини інциденту.

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