10-місячне немовля отруїлося щурячою отрутою на Закарпатті
У Хустському районі Закарпатської області 10-місячне немовля, ймовірно, отруїлося засобом від гризунів. Дитину госпіталізували до лікарні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За попередньою інформацією, дитина могла контактувати зі щурячою отрутою під час перебування вдома.
"У Хусті бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 10-місячної дитини з підозрою на отруєння. За попереднью інформацією, дитина могла контактувати із засобом від гризунів під час перебування вдома", – повідомили медики.
Малюка госпіталізували до Хустської лікарні. На момент транспортування його стан оцінювали як стабільний і задовільний.
Про випадок також повідомили правоохоронців, які з'ясовуватимуть усі обставини інциденту.
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