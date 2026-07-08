Уже 51 постраждалий, серед них 46 дітей: на Львівщині зростає кількість хворих після купання в озері, - ОВА

На Львівщині кількість людей, які захворіли після відпочинку на озері Задорожнє у Стрийському районі, зросла до 51. Серед них – 46 дітей. Із загальної кількості постраждалих 49 людей, у тому числі 44 дитини, перебувають у лікарнях.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Станом на 20:00 7 липня по медичну допомогу звернулася 51 особа, серед яких 46 дітей. Госпіталізували 49 пацієнтів, у тому числі 44 дитини. Ще двоє дітей проходять амбулаторне лікування.

Хворих розподілили між кількома медичними закладами області. До інфекційного відділення КНП "ТМО "СМОЛ"" Стрийського району госпіталізували двох людей, серед яких одна дитина. До Львівської обласної інфекційної лікарні доправили 35 пацієнтів, із них 32 дитини. Ще двох людей, серед яких одна дитина, лікують у Новороздільській міській лікарні.

У департаменті уточнили, що спалах гострої кишкової інфекції зафіксували у Миколаївській та Тростянецькій територіальних громадах поблизу сіл Дроговиж і Вербіж.

Ситуація перебуває на контролі санітарно-епідеміологічної служби.

Нагадаємо, днем раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після відпочинку на озері Задорожнє у період із 26 червня по 1 липня на гостру кишкову інфекцію захворіли 43 людини, серед яких було 38 дітей. Згодом кількість постраждалих зросла до 49.

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