Уже 51 пострадавший, среди них - 46 детей: на Львовщине растет количество заболевших после купания в озере, - ОВА

Во Львовской области число людей, заболевших после отдыха на озере Задорожное в Стрыйском районе, возросло до 51. Среди них - 46 детей. Из общего числа пострадавших 49 человек, в том числе - 44 ребенка, находятся в больницах.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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По состоянию на 20:00 7 июля за медицинской помощью обратился 51 человек, среди которых - 46 детей. Госпитализированы 49 пациентов, в том числе 44 ребенка. Еще двое детей проходят амбулаторное лечение.

Больных распределили между несколькими медицинскими учреждениями области. В инфекционное отделение КНП "ТМО "СМОЛ"" Стрыйского района госпитализировали двух человек, среди которых один ребенок. Во Львовскую областную инфекционную больницу доставили 35 пациентов, из них 32 ребенка. Еще двух человек, среди которых один ребенок, лечат в Новораздельской городской больнице.

В департаменте уточнили, что вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в Николаевской и Тростянецкой территориальных общинах вблизи сел Дроговиж и Вербиж.

Ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, днем ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после отдыха на озере Задорожное в период с 26 июня по 1 июля острой кишечной инфекцией заболели 43 человека, среди которых было 38 детей. Впоследствии число пострадавших возросло до 49.

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