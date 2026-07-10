РФ усиливает защиту завода, где производят истребители Су-57, из-за украинских ударов, - Military Watch

Россия усиливает защиту ключевых военно-авиационных объектов от ударов Украины с большого расстояния. Речь идет о предприятиях, производящих два самых современных типа российских истребителей — Су-57 и Су-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Watch.

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Так, на авиационном заводе в городе Комсомольский-на-Амуре и соседней авиабазе Дземги ведутся масштабные строительные работы. Этот завод является единственным предприятием, производящим Су-57 и Су-35, и в течение последнего десятилетия получил значительные инвестиции, что способствовало значительному расширению масштабов производства.

По данным Military Watch, на последних спутниковых снимках видно, что строительство нового крупного производственного цеха почти завершено, а также ведется строительство многочисленных укрепленных авиационных укрытий, предназначенных для защиты некоторых боевых самолетов России, включая истребители Су-57, Су-35С и Су-30СМ2.

Несколько защитных укрытий возводятся непосредственно вокруг самолетов, которые уже припаркованы на взлетной полосе.

"Защита как производственных объектов, так и боевых самолетов становится все более важным приоритетом в то время, когда украинские Вооруженные силы демонстрируют растущие возможности нанесения ударов на большие расстояния", — говорится в материале.

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