РФ посилює захист заводу, де виробляють винищувачі Су-57, через українські удари, - Military Watch

Росія посилює захист ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних ударів України. Йдеться про підприємства, які виробляють два найсучасніші типи російських винищувачів - Су-57 та Су-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Watch.

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Подробиці

Відтак, на авіаційному заводі в місті Комсомольський-на-Амурі та сусідній авіабазі Дземгі проходять масштабні будівельні роботи. Цей завод є єдиним підприємством, яке виробляє Су-57 та Су-35, і протягом останнього десятиліття отримав значні інвестиції, що сприяло значному розширенню масштабів виробництва.

За даними Military Watch, на останніх супутникових знімках видно майже завершення будівництва нового великого виробничого цеху, а поряд із будівництвом численних посилених авіаційних укриттів, призначених для захисту деяких бойових літаків Росії, включаючи винищувачі Су-57, Су-35С та Су-30СМ2.

Кілька захисних укриттів формуються безпосередньо навколо літаків, які вже припарковані на злітній смузі.

"Захист як виробничих об'єктів, так і оперативних літаків стає дедалі важливішим пріоритетом у той час, коли українські Збройні сили демонструють зростаючі можливості удару на великі дистанції", - йдеться у матеріалі.

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