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Новини Удар по НПЗ в Москві
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Ракетну небезпеку оголосили у Москві: в районі НПЗ "Капотня" виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У Москві оголосили ракетну небезпеку. У районі НПЗ" Капотня" виникла пожежа.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У російській службі з надзвичайних ситуацій попередили, що можливі перебої у роботі мобільного інтернету. Жителям радять залишатися вдома або пройти в укриття.

Також у соцмережах пишуть, що в районі НПЗ "Капотня" у Москві виникла пожежа.

Інформація з'ясовується.

У Москві ракетна небезпека: щось горить біля НПЗ
У Москві ракетна небезпека: щось горить біля НПЗ

Читайте: Московський НПЗ ремонтуватимуть щонайменше пів року після ударів України, - Reuters

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
  • Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

Дивіться: БпЛА атакували Азов: горять нафтобаза та оптико-механічний завод. ВIДЕО

Автор: 

москва (1397) НПЗ (1097) росія (70789) Удари по РФ (1102)
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Топ коментарі
+11
Їм, а ні провокацій, а ні приводів нетреба. Й так нанесуть.
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10.07.2026 12:12 Відповісти
+9
Капотня знову коптить
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10.07.2026 12:01 Відповісти
+9
Маячня... В'їбуть по-любому як буде чим. Підсобирають і в'їбуть.😡
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10.07.2026 12:13 Відповісти

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