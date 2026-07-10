Ракетну небезпеку оголосили у Москві: в районі НПЗ "Капотня" виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У Москві оголосили ракетну небезпеку. У районі НПЗ" Капотня" виникла пожежа.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У російській службі з надзвичайних ситуацій попередили, що можливі перебої у роботі мобільного інтернету. Жителям радять залишатися вдома або пройти в укриття.

Також у соцмережах пишуть, що в районі НПЗ "Капотня" у Москві виникла пожежа.

Інформація з'ясовується.





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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

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