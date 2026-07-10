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Ракетну небезпеку оголосили у Москві: в районі НПЗ "Капотня" виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У Москві оголосили ракетну небезпеку. У районі НПЗ" Капотня" виникла пожежа.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У російській службі з надзвичайних ситуацій попередили, що можливі перебої у роботі мобільного інтернету. Жителям радять залишатися вдома або пройти в укриття.
Також у соцмережах пишуть, що в районі НПЗ "Капотня" у Москві виникла пожежа.
Інформація з'ясовується.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
- Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.
Топ коментарі
+11 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар10.07.2026 12:12 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар10.07.2026 12:01 Відповісти Посилання
+9 Вал Кочин #550865
показати весь коментар10.07.2026 12:13 Відповісти Посилання
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