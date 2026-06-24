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Московський НПЗ ремонтуватимуть щонайменше пів року після ударів України, - Reuters
Московський нафтопереробний завод щонайменше 6 місяців не працюватиме через пошкодження внаслідок ударів українських дронів.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Видання зауважує, що Московський НПЗ є найбільшим постачальником пального в Московській області.
Протягом червня його двічі атакували українські дрони. Підприємство повністю зупинило роботу.
"На ремонт знадобиться щонайменше пів року", - зазначив співрозмовник Reuters.
ЗМІ нагадало, що удари Сил оборони України вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей Росії. Внаслідок цього виник дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне у низці регонів РФ.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
- Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.
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не надо торопитца !
Мадяр бесполотниками опять все спалит