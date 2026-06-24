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Новини Удар по НПЗ в Москві
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Московський НПЗ ремонтуватимуть щонайменше пів року після ударів України, - Reuters

Московський НПЗ після ударів не працюватиме пів року

Московський нафтопереробний завод щонайменше 6 місяців не працюватиме через пошкодження внаслідок ударів українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зауважує, що Московський НПЗ є найбільшим постачальником пального в Московській області. 

Протягом червня його двічі атакували українські дрони. Підприємство повністю зупинило роботу.

"На ремонт знадобиться щонайменше пів року", - зазначив співрозмовник Reuters.

ЗМІ нагадало, що удари Сил оборони України вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей Росії. Внаслідок цього виник дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне у низці регонів РФ.

Читайте: Пєсков після атаки на Москву: Показники роботи ППО високі, попри все

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
  • Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

Також читайте: Московський НПЗ зупинив переробку нафти, - Генштаб. ФОТО

Автор: 

москва (1385) НПЗ (1058)
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Топ коментарі
+5
ээ нет, торопитца не надо !
не надо торопитца !
Мадяр бесполотниками опять все спалит

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24.06.2026 14:02 Відповісти
+3
Не дума, що це варто робити. Бабло на вітер однозначно.
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24.06.2026 13:59 Відповісти
+2
Саме воно для розвідки, щоб дати час русні привезти обладнання та персонал, а потім вибити все знов
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24.06.2026 14:05 Відповісти

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