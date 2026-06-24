Московський НПЗ ремонтуватимуть щонайменше пів року після ударів України, - Reuters

Московський нафтопереробний завод щонайменше 6 місяців не працюватиме через пошкодження внаслідок ударів українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зауважує, що Московський НПЗ є найбільшим постачальником пального в Московській області.

Протягом червня його двічі атакували українські дрони. Підприємство повністю зупинило роботу.

"На ремонт знадобиться щонайменше пів року", - зазначив співрозмовник Reuters.

ЗМІ нагадало, що удари Сил оборони України вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей Росії. Внаслідок цього виник дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне у низці регонів РФ.

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Атака на Москву 18 червня

У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".

За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.

Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Дронова атака на Росію, за даними російського Міноборони, стала рекордною для ЗСУ, було нібито збито 992 БпЛА, 4 "Фламінго" та 10 керованих авіабомб.

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