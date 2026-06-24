Московский НПЗ будут ремонтировать не менее полугода после ударов Украины, - Reuters
Московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать как минимум 6 месяцев из-за повреждений, нанесенных ударами украинских дронов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Издание отмечает, что Московский НПЗ является крупнейшим поставщиком топлива в Московской области.
В течение июня его дважды атаковали украинские дроны. Предприятие полностью остановило работу.
"На ремонт уйдет не менее полугода", — отметил собеседник Reuters.
СМИ напомнило, что удары Сил обороны Украины вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате возник дефицит нефтепродуктов и рост цен на топливо в ряде регионов РФ.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
- Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.
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не надо торопитца !
Мадяр бесполотниками опять все спалит