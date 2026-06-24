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Новости Удар по НПЗ в Москве
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Московский НПЗ будут ремонтировать не менее полугода после ударов Украины, - Reuters

Московский НПЗ после ударов не будет работать полгода

Московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать как минимум 6 месяцев из-за повреждений, нанесенных ударами украинских дронов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Издание отмечает, что Московский НПЗ является крупнейшим поставщиком топлива в Московской области. 

В течение июня его дважды атаковали украинские дроны. Предприятие полностью остановило работу.

"На ремонт уйдет не менее полугода", — отметил собеседник Reuters.

СМИ напомнило, что удары Сил обороны Украины вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате возник дефицит нефтепродуктов и рост цен на топливо в ряде регионов РФ.

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Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
  • Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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Автор: 

москва (3131) НПЗ (562)
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Топ комментарии
+3
ээ нет, торопитца не надо !
не надо торопитца !
Мадяр бесполотниками опять все спалит

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24.06.2026 14:02 Ответить
+2
Не дума, що це варто робити. Бабло на вітер однозначно.
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24.06.2026 13:59 Ответить
+1
Масковські кацапи, до зустрічі через пів-року.
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24.06.2026 14:04 Ответить

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