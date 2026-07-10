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В Москве объявили о ракетной угрозе: в районе НПЗ "Капотня" возник пожар. ВИДЕО+ФОТО
В Москве объявлена ракетная тревога. В районе НПЗ "Капотня" произошёл пожар.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В российской службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что возможны перебои в работе мобильного интернета. Жителям рекомендуют оставаться дома или укрыться в убежищах.
Также в соцсетях пишут, что в районе НПЗ "Капотня" в Москве возник пожар.
Информация уточняется.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
- Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.
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+11 Марина Нєчаєва #561431
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