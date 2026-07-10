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Новости Удар по НПЗ в Москве
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В Москве объявили о ракетной угрозе: в районе НПЗ "Капотня" возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

В Москве объявлена ракетная тревога. В районе НПЗ "Капотня" произошёл пожар.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В российской службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что возможны перебои в работе мобильного интернета. Жителям рекомендуют оставаться дома или укрыться в убежищах.

Также в соцсетях пишут, что в районе НПЗ "Капотня" в Москве возник пожар.

Информация уточняется.

В Москве ракетная угроза: что-то горит возле НПЗ
В Москве ракетная угроза: что-то горит возле НПЗ

Читайте: Московский НПЗ будут ремонтировать не менее полугода после ударов Украины, — Reuters

Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
  • Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

Смотрите: БПЛА атаковали Азов: горят нефтебаза и оптико-механический завод. ВИДЕО

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москва (3141) НПЗ (595) россия (98231) Удары по РФ (1095)
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Топ комментарии
+11
Їм, а ні провокацій, а ні приводів нетреба. Й так нанесуть.
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10.07.2026 12:12 Ответить
+9
Капотня знову коптить
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10.07.2026 12:01 Ответить
+9
Маячня... В'їбуть по-любому як буде чим. Підсобирають і в'їбуть.😡
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10.07.2026 12:13 Ответить

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