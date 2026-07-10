В Москве объявили о ракетной угрозе: в районе НПЗ "Капотня" возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

В Москве объявлена ракетная тревога. В районе НПЗ "Капотня" произошёл пожар.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В российской службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что возможны перебои в работе мобильного интернета. Жителям рекомендуют оставаться дома или укрыться в убежищах.

Также в соцсетях пишут, что в районе НПЗ "Капотня" в Москве возник пожар.

Информация уточняется.





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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 "Фламинго" и 10 управляемых авиабомб.

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