Новая жизнь начинается с заботы: "Аптека 9-1-1" поддержала программу для украинских родильных домов

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Рождение ребенка должно быть счастливым событием, а не борьбой с нехваткой медицинского оборудования. Чтобы украинские врачи могли своевременно выявлять риски во время родов и оказывать качественную помощь независимо от региона, Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" реализует программу "Новые жизни". К её поддержке уже присоединилась "Аптека 9-1-1", которая системно поддерживает украинскую медицину и детей, сообщает Цензор.НЕТ.

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Главная цель проекта "Новые жизни" — укреплять родильные отделения Украины в соответствии с реальными потребностями медицинских учреждений. Это не только передача современного оборудования, но и комплексная поддержка больниц: оснащение родильных залов, обеспечение мониторинговой техникой, обучение медицинских бригад и развитие отдельных направлений помощи.

Один из ключевых акцентов программы — раннее выявление рисков во время родов. Современное оборудование позволяет врачам быстрее замечать изменения в состоянии матери и ребенка и принимать жизненно важные решения.

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"Для нас забота о здоровье детей начинается ещё до их рождения. Именно поэтому мы поддержали программу "Новые жизни", которая помогает украинским врачам спасать будущих мам и их малышей. Мы убеждены, что именно совместные социальные инициативы бизнеса и благотворительных организаций способны изменить систему здравоохранения к лучшему", — отметили в "Аптеке 9-1-1".

Поддержка программы "Новые жизни" стала продолжением партнерства компании с Благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство". Ранее в рамках сотрудничества Киевская областная детская больница в Боярке получила современную систему холтеровского мониторирования ЭКГ и систему суточного мониторирования артериального давления. Это оборудование позволяет своевременно выявлять скрытые сердечно-сосудистые патологии и повышает качество диагностики и лечения детей.

Еще одним важным направлением стала поддержка водной реабилитации в НДСЛ "Охматдет". Благодаря помощи компании дети, в том числе в возрасте от двух недель, могут посещать индивидуальные занятия в бассейне, способствующие восстановлению двигательных функций, развитию дыхательной системы и улучшению эмоционального состояния.

В течение первого полугодия 2026 года "Аптека 9-1-1" реализовала и ряд других социальных инициатив. Компания системно поддерживает детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, а также приёмные семьи и семейные формы воспитания. В частности, недавно она передала 100 аптечек для таких семей.

Кроме того, "Аптека 9-1-1" поддерживает создание подкаста "В ЭФИРЕ ЗАБОТА" — цикла откровенных бесед приемных родителей, усыновителей и экспертов о воспитании детей. Проект реализуется Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми совместно с Radio Skovoroda и ОО "Амбассадоры заботы".

Еще одним примером системной благотворительности стало участие компании во всеукраинском благотворительно-спортивном проекте "Пробег под каштанами". Уже третий год подряд "Аптека 9-1-1" является одной из крупнейших корпоративных команд мероприятия. Собранные в ходе проекта средства направляются на закупку оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.

Такие инициативы демонстрируют комплексный подход компании к благотворительности — от поддержки будущих мам и детских больниц до помощи детям, нуждающимся в семейном тепле, и развития социальных проектов. Для "Аптеки 9-1-1" это не отдельные добрые дела, а системная часть работы, ведь инвестиции в здоровье и благополучие детей сегодня — это инвестиции в будущее Украины.