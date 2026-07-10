Нове життя починається з турботи: "Аптека 9-1-1" підтримала програму для українських пологових

Новини компаній

Народження дитини має бути щасливою подією, а не боротьбою з браком медичного обладнання. Щоб українські лікарі могли своєчасно виявляти ризики під час пологів і надавати якісну допомогу незалежно від регіону, Благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" реалізує програму "Нові життя". До її підтримки вже долучилася "Аптека 9-1-1", яка системно підтримує українську медицину та дітей, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Головна мета проєкту "Нові життя" — підсилювати пологові відділення України відповідно до реальних потреб медичних закладів. Це не лише передача сучасного обладнання, а комплексна підтримка лікарень: оснащення пологових залів, забезпечення моніторинговою технікою, навчання медичних команд та розвиток окремих напрямів допомоги.

Один із ключових акцентів програми — раннє виявлення ризиків під час пологів. Сучасне обладнання дозволяє лікарям швидше помічати зміни стану матері та дитини й ухвалювати життєво важливі рішення.

Також дивіться: Вода, що повертає свободу руху: "Аптека 9-1-1" підтримала розвиток водної реабілітації для дітей в "Охматдиті". ФОТОрепортаж

"Для нас турбота про здоров'я дітей починається ще до їхнього народження. Саме тому ми підтримали програму "Нові життя", яка допомагає українським лікарям рятувати майбутніх мам і їхніх малюків. Ми переконані, що саме спільні соціальні ініціативи бізнесу та благодійних організацій здатні змінювати систему охорони здоров'я на краще", — зазначили в "Аптеці 9-1-1".

Підтримка програми "Нові життя" стала продовженням партнерства компанії з Благодійним фондом "Охматдит — здорове дитинство". Раніше в межах співпраці Київська обласна дитяча лікарня в Боярці отримала сучасну систему холтерівського моніторування ЕКГ та систему добового моніторування артеріального тиску. Це обладнання дозволяє своєчасно виявляти приховані серцево-судинні патології та підвищує якість діагностики й лікування дітей.

Ще одним важливим напрямом стала підтримка водної реабілітації в НДСЛ "Охматдит". Завдяки допомозі компанії діти, зокрема від двох тижнів життя, можуть проходити індивідуальні заняття в басейні, що сприяють відновленню рухових функцій, розвитку дихальної системи та покращенню емоційного стану.

Упродовж першого півріччя 2026 року "Аптека 9-1-1" реалізувала й низку інших соціальних ініціатив. Компанія системно підтримує дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також прийомні родини та сімейні форми виховання. Зокрема, нещодавно передала 100 аптечок для таких сімей.

Крім того, "Аптека 9-1-1" підтримує створення подкасту "В ЕФІРІ ТУРБОТА" — циклу відвертих розмов прийомних батьків, усиновлювачів і експертів про виховання дітей. Проєкт реалізується Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей спільно з Radio Skovoroda та ГО "Амбасадори турботи".

Ще одним прикладом системної благодійності стала участь компанії у всеукраїнському благодійно-спортивному проєкті "Пробіг під каштанами". Уже третій рік поспіль "Аптека 9-1-1" є однією з найбільших корпоративних команд заходу. Зібрані під час проєкту кошти спрямовуються на закупівлю обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Такі ініціативи демонструють комплексний підхід компанії до благодійності — від підтримки майбутніх мам і дитячих лікарень до допомоги дітям, які потребують родинного тепла, та розвитку соціальних проєктів. Для "Аптеки 9-1-1" це не окремі добрі справи, а системна частина роботи, адже інвестиції у здоров’я та добробут дітей сьогодні — це інвестиції у майбутнє України.