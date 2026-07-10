Многодетная мать пыталась продать новорожденного сына под видом суррогатного материнства. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Прикарпатье прокуроры и правоохранители предотвратили попытку продажи новорожденного ребенка.

По данным следствия, 30-летняя жительница Киевской области, у которой уже есть пятеро несовершеннолетних детей, еще на шестом месяце беременности решила продать своего будущего сына, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цена за младенца была установлена в 20 тысяч долларов США.

Чтобы скрыть истинную суть "сделки", женщина пыталась выдать продажу ребенка за якобы суррогатное материнство. В соцсетях она писала, что якобы вынашивает чужого ребенка, от которого отказались биологические родители, и ищет пару для дальнейшего усыновления.

На объявление откликнулась жительница Ивано-Франковска. Сначала она оплатила беременной автобусный билет в город, а после её приезда - медицинское обследование, аренду квартиры, продукты, лекарства и предродовые расходы.

Кроме того, по данным следствия, она передала 10 тысяч в качестве задатка. 2 июля 2026 года в городском перинатальном центре подозреваемая родила здорового мальчика.

Уже на следующий день прямо в палате с женщиной заключили задним числом фиктивный договор о суррогатном материнстве.

Документ должен был создать видимость того, что роженица якобы вынашивала ребенка для "генетических родителей" и передает его на законных основаниях.

Окончательная передача должна была состояться 6 июля во дворе перинатального центра.

Подозреваемая отдала новорожденного мальчика, получила 20 тыс. долларов США и передала расписку о том, что в будущем не будет предъявлять никаких претензий на ребенка.

Сразу после этого её задержали правоохранители. Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в торговле людьми в отношении несовершеннолетнего. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере полумиллиона гривен. В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе.

Помимо новорожденного сына, у подозреваемой есть еще пятеро детей. С ней проживает только самый младший трехлетний сын, четверо других детей живут с бабушкой в Киевской области.

Судьбой детей подозреваемой и защитой младенца сейчас занимаются профильные службы.

По данным следствия, муж и родители подозреваемой знали о её намерении. По месту их проживания проведены обыски.







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