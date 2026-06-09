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Продавала несовершеннолетних за границу: будут судить 38-летнюю жительницу Кривого Рога. ФОТОрепортаж

Прокуроры Криворожской северной окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней жительницы Кривого Рога.

Ей инкриминируют организацию масштабной схемы торговли людьми под видом трудоустройства за рубежом, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обещали работу в отелях, а отбирали документы

По данным следствия, в 2025–2026 годах злоумышленница вместе со своим знакомым-иностранцем подбирала украинок, которые находились в затруднительном материальном положении или сложных жизненных обстоятельствах. Женщинам предлагали якобы легальную работу официантками или обслуживающим персоналом в европейских отелях с высокой заработной платой.

Однако сценарий менялся сразу после пересечения границы: женщин встречал иностранный сообщник обвиняемой. У потерпевших сразу отбирали паспорта и другие документы. В дальнейшем их передавали для сексуальной эксплуатации.

Все заработанные на рабстве деньги делили между собой участники схемы. Сама жительница Кривого Рога забирала себе более половины преступного дохода.

Правоохранители установили, что фигурантка не гнушалась вербовкой подростков.

Среди задокументированных случаев - 16-летняя девушка. Организаторы вывезли ее за границу под обещания больших денег. На данный момент правоохранители смогли освободить несовершеннолетнюю и вернуть ее в Украину. Второй 16-летней девушке также предложили аналогичный "контракт". Однако она вовремя рассказала об этом родственникам, которые немедленно обратились в полицию.

Обвиняемую задержали 14 апреля 2026 года. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Дело расследовали по статье о торговле людьми.

полиция
полиция

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Автор: 

Кривой Рог (1540) Офис Генпрокурора (3140) Днепропетровская область (5302) Криворожский район (381)
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Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави Джерело: https://censor.net/ua/p4007508
Тобтг, за українським законом торговець людьми, тобто работорговець, може вийти з-під варти під заставу?
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09.06.2026 15:23 Ответить
Під вартою - то гарно! А ІНШІ дівчата, які "нічого" не знали за кордоном залишилися? Чи їх теж повернули з "рабства"? 99 відсотків дівчат знають куди та нащо їдуть. А усі версії "я не такая, я чекала трамвая" - для слідства та суду ..."потерпілі" треба,заяви....показники в роботі! А то на фронт можно скупитися....
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09.06.2026 15:35 Ответить
і до чого це? тварюку намагаєтесь відбілити, типу вона не така винна, бо МОЖЛИВО ті жінки знали на що йшли? вони може знали, мо не знали, а вона паскуда, яка мусить здохнути і псувати повітря
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09.06.2026 15:46 Ответить
Тварь, варта пожиттєвого строку.
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09.06.2026 16:29 Ответить
 
 