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Продавала неповнолітніх за кордон: судитимуть 38-річну мешканку Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

Прокурори Криворізької північної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річної мешканки Кривого Рогу.

Їй інкримінують організацію масштабної схеми торгівлі людьми під виглядом працевлаштування за кордоном, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обіцяли роботу в готелях, а відбирали документи

За даними слідства, у 2025–2026 роках зловмисниця разом зі своїм знайомим-іноземцем підшукувала українок, які перебували у скрутному матеріальному становищі чи складних життєвих обставинах. Жінкам пропонували нібито легальну роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом у європейських готелях із високою заробітною платою.

Проте сценарій змінювався одразу після перетину кордону: жінок зустрічав іноземний спільник обвинуваченої. У потерпілих одразу відбирали паспорти та інші документи. Надалі їх передавали для сексуальної експлуатації.

Усі зароблені на рабстві гроші ділили між собою учасники схеми. Сама мешканка Кривого Рогу забирала собі понад половину кримінального доходу.

Правоохоронці встановили, що фігурантка не гребувала вербуванням підлітків.

Серед задокументованих випадків 16-річна дівчина. Організатори вивезли її за кордон під обіцянки великих грошей. Наразі правоохоронці змогли визволити неповнолітню та повернути її в Україну. Другій 16-річній дівчині також запропонували аналогічний "контракт". Проте вона вчасно розповіла про це родичам, які негайно звернулися до поліції.

Обвинувачену затримали 14 квітня 2026 року. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави. Справу розслідували за статтею про торгівлю людьми.

поліція
поліція

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Автор: 

Кривий Ріг (1510) Офіс Генпрокурора (3919) Дніпропетровська область (5119) Криворізький район (401)
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Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави Джерело: https://censor.net/ua/p4007508
Тобтг, за українським законом торговець людьми, тобто работорговець, може вийти з-під варти під заставу?
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09.06.2026 15:23 Відповісти
Під вартою - то гарно! А ІНШІ дівчата, які "нічого" не знали за кордоном залишилися? Чи їх теж повернули з "рабства"? 99 відсотків дівчат знають куди та нащо їдуть. А усі версії "я не такая, я чекала трамвая" - для слідства та суду ..."потерпілі" треба,заяви....показники в роботі! А то на фронт можно скупитися....
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09.06.2026 15:35 Відповісти
і до чого це? тварюку намагаєтесь відбілити, типу вона не така винна, бо МОЖЛИВО ті жінки знали на що йшли? вони може знали, мо не знали, а вона паскуда, яка мусить здохнути і псувати повітря
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09.06.2026 15:46 Відповісти
Тварь, варта пожиттєвого строку.
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09.06.2026 16:29 Відповісти
Её тоже надо продать в какую-нибудь азиатскую страну, а вырученные деньги передать в ВСУ..
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09.06.2026 16:55 Відповісти
Це тварина. Але її місія не виникла без суспільного запиту на такі посередницькі послуги. Розмови про ,,необізнаність,, жертв щодо майбутньої ,,роботи,, залишимо на совісті журналістів.
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09.06.2026 17:12 Відповісти
 
 