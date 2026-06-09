Продавала неповнолітніх за кордон: судитимуть 38-річну мешканку Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

Прокурори Криворізької північної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річної мешканки Кривого Рогу.

Їй інкримінують організацію масштабної схеми торгівлі людьми під виглядом працевлаштування за кордоном, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обіцяли роботу в готелях, а відбирали документи

За даними слідства, у 2025–2026 роках зловмисниця разом зі своїм знайомим-іноземцем підшукувала українок, які перебували у скрутному матеріальному становищі чи складних життєвих обставинах. Жінкам пропонували нібито легальну роботу офіціантками або обслуговуючим персоналом у європейських готелях із високою заробітною платою.

Проте сценарій змінювався одразу після перетину кордону: жінок зустрічав іноземний спільник обвинуваченої. У потерпілих одразу відбирали паспорти та інші документи. Надалі їх передавали для сексуальної експлуатації.

Усі зароблені на рабстві гроші ділили між собою учасники схеми. Сама мешканка Кривого Рогу забирала собі понад половину кримінального доходу.

Правоохоронці встановили, що фігурантка не гребувала вербуванням підлітків.

Серед задокументованих випадків 16-річна дівчина. Організатори вивезли її за кордон під обіцянки великих грошей. Наразі правоохоронці змогли визволити неповнолітню та повернути її в Україну. Другій 16-річній дівчині також запропонували аналогічний "контракт". Проте вона вчасно розповіла про це родичам, які негайно звернулися до поліції.

Обвинувачену затримали 14 квітня 2026 року. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави. Справу розслідували за статтею про торгівлю людьми.





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