Військовий викрав FPV-дрони "Генерал Черешня" з військової частини та продав, його затримали, - ОГП. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці затримали сержанта, старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів, якого підозрюють у викраденні й продажі 16 FPV-дронів компанії "Генерал Черешня".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідства, сержант однієї з військових частин Донецької області вирішив незаконно заволодіти FPV-дронами, що перебували на балансі в/ч. Йдеться про 16 FPV-дронів компанії "Генерал Черешня", які передали до підрозділу для виконання бойових завдань.

Слідство встановило, що підозрюваний мав доступ до цього майна у зв’язку з проходженням служби. У січні 2026 року він, за версією слідства, викрав 16 безпілотників вартістю 34 900 грн кожен та вирішив продати їх для особистого збагачення.

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Затримання військового

Так, 30 травня 2026 року поблизу Харківської області військовослужбовець збув викрадені FPV-дрони за 105 тис. грн. Після передачі грошей його затримали правоохоронці.

Як додає Офіс генпрокурора, під час огляду місця події було вилучено 105 тис. грн та всі 16 FPV-дронів компанії "Генерал Черешня" та комплектуючі до них.

Унаслідок протиправних дій державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на 558 400 грн.

За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону військовому оголосили підозру. Йому інкримінують викрадення військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід –– тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 266 240 грн.

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Коментар компанії

Компанія "Генерал Черешня" висловила вдячність генпрокурору Руслану Кравченку, ОГП та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони за "принципову позицію щодо протидії розкраданню військового майна".

"FPV-дрони є майном критичної необхідності, що щодня використовується вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Наявність таких засобів безпосередньо впливає на можливість захищати позиції та зберігати життя військовослужбовців. Тому будь-які спроби незаконного привласнення або продажу такого майна становлять загрозу обороноздатності держави", - йдеться у заяві.

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