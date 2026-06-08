Военный похитил FPV-дроны "Генерал Черешня" из воинской части и продал, его задержали, - ОГП. ФОТО

В Донецкой области правоохранители задержали сержанта, старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов, которого подозревают в хищении и продаже 16 FPV-дронов компании "Генерал Черешня".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным следствия, сержант одной из воинских частей Донецкой области решил незаконно завладеть FPV-дронами, находившимися на балансе воинской части. Речь идет о 16 FPV-дронах компании "Генерал Черешня", которые были переданы подразделению для выполнения боевых задач.

Следствие установило, что подозреваемый имел доступ к этому имуществу в связи с прохождением службы. В январе 2026 года он, по версии следствия, похитил 16 беспилотников стоимостью 34 900 грн каждый и решил продать их для личного обогащения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 16-летний парень ограбил военного, недавно вернувшегося из плена, его задержали. ФОТО





Задержание военного

В частности, 30 мая 2026 года вблизи Харьковской области военнослужащий сбыл похищенные FPV-дроны за 105 тыс. грн. После передачи денег его задержали правоохранители.

Как добавляет Офис генпрокурора, во время осмотра места происшествия было изъято 105 тыс. грн и все 16 FPV-дронов компании "Генерал Черешня" и комплектующие к ним.

Вследствие противоправных действий государству в лице воинской части нанесен материальный ущерб на сумму 558 400 грн.

Под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона военному объявили подозрение. Ему инкриминируют хищение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 266 240 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волкер оценил инновации Украины на поле боя





Комментарий компании

Компания "Генерал Черешня" выразила благодарность генпрокурору Руслану Кравченко, ГП и Специализированной прокуратуре в сфере обороны за "принципиальную позицию по противодействию хищению военного имущества".

"FPV-дроны являются имуществом критической необходимости, которое ежедневно используется вдоль всей линии боевого столкновения. Наличие таких средств напрямую влияет на возможность защищать позиции и сохранять жизни военнослужащих. Поэтому любые попытки незаконного присвоения или продажи такого имущества представляют угрозу обороноспособности государства", - говорится в заявлении.

Читайте также: Выманил у матери пропавшего без вести военнослужащего $4 тыс.: задержан псевдоволонтер в Тернопольской области