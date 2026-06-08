Военный похитил FPV-дроны "Генерал Черешня" из воинской части и продал, его задержали, - ОГП. ФОТО
В Донецкой области правоохранители задержали сержанта, старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов, которого подозревают в хищении и продаже 16 FPV-дронов компании "Генерал Черешня".
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, сержант одной из воинских частей Донецкой области решил незаконно завладеть FPV-дронами, находившимися на балансе воинской части. Речь идет о 16 FPV-дронах компании "Генерал Черешня", которые были переданы подразделению для выполнения боевых задач.
Следствие установило, что подозреваемый имел доступ к этому имуществу в связи с прохождением службы. В январе 2026 года он, по версии следствия, похитил 16 беспилотников стоимостью 34 900 грн каждый и решил продать их для личного обогащения.
Задержание военного
В частности, 30 мая 2026 года вблизи Харьковской области военнослужащий сбыл похищенные FPV-дроны за 105 тыс. грн. После передачи денег его задержали правоохранители.
Как добавляет Офис генпрокурора, во время осмотра места происшествия было изъято 105 тыс. грн и все 16 FPV-дронов компании "Генерал Черешня" и комплектующие к ним.
Вследствие противоправных действий государству в лице воинской части нанесен материальный ущерб на сумму 558 400 грн.
Под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона военному объявили подозрение. Ему инкриминируют хищение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
- По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 266 240 грн.
Комментарий компании
Компания "Генерал Черешня" выразила благодарность генпрокурору Руслану Кравченко, ГП и Специализированной прокуратуре в сфере обороны за "принципиальную позицию по противодействию хищению военного имущества".
"FPV-дроны являются имуществом критической необходимости, которое ежедневно используется вдоль всей линии боевого столкновения. Наличие таких средств напрямую влияет на возможность защищать позиции и сохранять жизни военнослужащих. Поэтому любые попытки незаконного присвоения или продажи такого имущества представляют угрозу обороноспособности государства", - говорится в заявлении.
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«Тримають у підвалі та сміються з панічних атак»: на Закарпатті мобілізували чоловіка, знятого з військового обліку
https://antikor.ua/articles/843211-derhat_v_podvale_i_smejutsja_nad_panicheskimi_atakami_na_zakarpatje_mobilizovali_muhchinu_snjatogo_s_voinskogo_ucheta
Все зрослось, тотальна корупція:
https://www.youtube.com/shorts/mT0L6tz2TAs
Нелюдська система. За що, взагалі, воюємо? Може, за європейські цінності, свої права, свободи? Олігархи і лендлорди?
Навіщо стільки силовиків в тилу?
https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY
Побитий новий рекорд ТЦК: 30 ухилянтів на 1 добровольця, сам Гінес був на місці і фіксував рекорд
Засідання ТСК: тиранія при мобілізації.
https://www.youtube.com/watch?v=IdF_cj_OsEY
А отой Півненко, взагалі, каже, ще навіть через рік після закінчення війни не буде демобілізації. На якій підставі він зібрався тримати людей ще й в мирний час? Сподобалося бути рабовласником чи що? При тому, що велика частина НГУ теж охороняє нікому не потрібні об?єкти замість того. щоб воювати. Як і інші силовоки, молоді відставники, більшість офіцерів, бики в тилових частинах..
*****, просто нема слів: бути військовим, і ******* у своїх же військових під час війни. Це якийсь сюр.
Хапають доходяг, хворих, кінчених наркоманів, так навіть Гітлер не робив! Поки не воює купа силовиків, ментів, охоронців приватних муніципальних молодих відставників офіцерів, биків в тилових частинах
Ви подивіться, що вони коять! Прийшли до лікарні і схопили психічно хворого інваліда!
https://www.youtube.com/watch?v=4quYVUsn524
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.
Масово гребуть непридатних:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzorHf5Gu7k
Ще одна історія з ТЦК.
Юрія Р., 1972 року народження, забрали просто біля його дому в селі Виноградівка, Роздільнянського району, Одеської області, де він пас корів.
Найболючіше в тому, що це людина з дитинства має психологічні проблеми, які в селі всі знають і розуміють. Людина з мисленням на рівні дитини.
Але, схоже, знаючи добре людину,цього не врахували.
Кажуть, що вже оформлено ВЛК. Формально, швидко - ніби перед ними не жива людина, а рядок у звіті.
В мене виникає питання: що в голові у тих, хто намагається мобілізувати психічно хвору людину, якій потенційно можуть дати доступ до зброї?
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Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
https://www.facebook.com/groups/patroitsofUkraine/posts/3883114098496952/
І посадять, а оцих не посадять. Крупа коли буде сидіть? Міндич, шефір, умєров, шурма? Оці в законі
Та бачимо ті зміни.
Більше 17,6 млн грн Пенсійний фонд зобов'язаний заплатити Олександру Галінському, колишньому начальнику Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту. Це чиновник, який вийшов на заслужений відпочинок ще в 2010-му.
От щеПрокурор з пенсією у 156 тисяч вимагає доплатити йому майже 5 млн грн зарплати
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
Посадовці в ГПУ, ДБР, СБУ, МВС, УДО, ДПСУ, опу, КМУ та ВРУ, глибоко за них стурбовані!
Добре, що Західні Партнери, знають про злочини та привладну потороч, набагато більше!!
кому продав?
чи новітні бандюки освоюють нові технології?
грабують квартири з допомогою дронів?
чи фермери саджають та збирають картоплю, з допомогою дронів?
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
А може, і диверсанти, он що коять:
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - хто закінчував заклади, кафедри, служив, має зброю, сам обрав професію силовика.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
А як ні, то закінчуйте спектакль. Я думаю, на першому місці має бути людина, нас позбавили тут всіх прав, мою маму скалічив п'яний покидьок не сидить, все куплено в суді, батька виписали з однієї лікарні в жахливому стані, в іншій замордували, забравши телефон і нікого не пускаючи. А тепер я маю кинути маму і йти вмерти за їхні корупційні посади? При тому, що сам обмежено придатний іх хворобами і що в неї більше нікого нема. Я вважаю, треба повернути людям права на пересування, в т.р. і закордон, на життя, свободу і т.д. і припинити тероризм і рекет і кіднепінг на вулицях скасувати рабовласництво і кріпацтво! Ніхто не має право такого влаштовувати в 21 сторіччі. І війни так ніхто не вигравав, зашмагати батогом хворих і непридатних, беззахисних і селян і щоб при цьому не воювали силовики молоді відставники охоронці менти більшість офіцерів бики в тилових частинах хто закінчував заклади, кафедри, має право на зброю і т.д. Сказав би ганьба, але це тут вже не допоможе.
https://for-ua.com/article/1258631
Достойний продовжувач ідей сталіна. Одразу видно, нащадок організаторів Голодомору.
Вносити вони туди, мабуть, будуть тільки хворих і обмежено придатних, в умовах, коли з 40-мільйонної країни на фронті воюють лише 200 тис.. Не силовиків, молодих відставників, охоронців, мільйон офіцерів, биків з тилових частин, чинуш, що лише на папері...
**Бронь у МЗС та автопарк на мільйони: як живе син нардепа Веніславського, поки батько вимагає посилення мобілізації **
https://antikor.ua/articles/830155-bronj_v_mid_i_avtopark_na_milliony_kak_hivet_syn_nardepa_venislavskogo_poka_otets_trebuet_usilenija_mobilizatsii_obnovleno
Продовження історії
Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
https://ukranews.com/ua/news/1145877-syn-nardepa-venislavskogo-kupyv-gelentvagen-i-dav-batku-v-korystuvannya
Дунда - родич кучми, захоплювач Дунайського пароплавства, тепер зелений мафіозі, який сховав всіх родичів закордоном, мабуть, годується ще й з рук ******** рекетирів та кіднеперів в балаклавах, бо виступає за продовження свавілля, викрадення людей, побиттів, катувань і вбивств.
"- Наскільки зараз зрозуміло, питання "бусифікації" вирішуватись не буде. Ситуація з закритими обличчями, вимкненими бодікамерами, примусом, не зупиниться, адже вона дає хоч якийсь результат, - зазначає джерело видання.
- Цифровізація можлива, але все ж таки навіть при цифровізації все одно мають бути ТЦК. Питання - в якій ролі, і як вони цю роль будуть виконувати, - зазначає нардеп від монобільшості Олег Дунда."