16-летний юноша ограбил военного, недавно вернувшегося из плена, его задержали. ФОТО
В Хмельницком задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в ограблении военнослужащего. Военный недавно вернулся из российского плена и проходил реабилитацию.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали преступления
Отмечается, что подозреваемый в грабеже отобрал у 21-летнего потерпевшего сумку, в которой было около 50 000 гривен, и скрылся в неизвестном направлении. Парень тщательно скрывался, однако полицейские вычислили его и задержали.
"Потерпевший недавно освободился из плена и находился в Хмельницком на реабилитации. Во время отдыха в районе парка Франко подозреваемый подошел к нему и вырвал сумку, в которой было около 50 000 гривен, и скрылся в неизвестном направлении", - сообщила полиция.
Задержание
Правоохранители просмотрели записи с десятков видеокамер, установили личность злоумышленника, его маршрут и место, где он скрывался.
- Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Похищенные средства он потратил на собственные прихоти. После содеянного некоторое время скрывался в нежилом доме, где его и задержали полицейские.
В настоящее время следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/photonews/4006932/17-richna-divchyna-vbyla-viyiskovogo-na-zamovlennya-rf-u-jytomyri
- грабунок
- вбивства в військоматах
- поліцейські що погрожують зброєю мирним людям
- поліцейські що біжать коли стрільба
- божевільна корупція
- вбивство мажорами машиною людей
і тд. Країна які нічим не краща за Афганістан чи Сомалі а можливо значно гірша
Медузи живуть мільйони років без мізків. Здається, хтось вирішив випробувати теорію "безкінечне життя людини без мізків" на практиці...