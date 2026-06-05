16-летний юноша ограбил военного, недавно вернувшегося из плена, его задержали. ФОТО

В Хмельницком задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в ограблении военнослужащего. Военный недавно вернулся из российского плена и проходил реабилитацию.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали преступления

Отмечается, что подозреваемый в грабеже отобрал у 21-летнего потерпевшего сумку, в которой было около 50 000 гривен, и скрылся в неизвестном направлении. Парень тщательно скрывался, однако полицейские вычислили его и задержали.

"Потерпевший недавно освободился из плена и находился в Хмельницком на реабилитации. Во время отдыха в районе парка Франко подозреваемый подошел к нему и вырвал сумку, в которой было около 50 000 гривен, и скрылся в неизвестном направлении", - сообщила полиция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил за решетку на 8 лет киевлянина, ограбившего ветерана в инвалидном кресле. ФОТО

Задержание

Правоохранители просмотрели записи с десятков видеокамер, установили личность злоумышленника, его маршрут и место, где он скрывался.

Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Похищенные средства он потратил на собственные прихоти. После содеянного некоторое время скрывался в нежилом доме, где его и задержали полицейские.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военного по заказу РФ в Житомире. ФОТОрепортаж



