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Новости Фото Ограбление военных
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16-летний юноша ограбил военного, недавно вернувшегося из плена, его задержали. ФОТО

В Хмельницком задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в ограблении военнослужащего. Военный недавно вернулся из российского плена и проходил реабилитацию.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали преступления

Отмечается, что подозреваемый в грабеже отобрал у 21-летнего потерпевшего сумку, в которой было около 50 000 гривен, и скрылся в неизвестном направлении. Парень тщательно скрывался, однако полицейские вычислили его и задержали.

"Потерпевший недавно освободился из плена и находился в Хмельницком на реабилитации. Во время отдыха в районе парка Франко подозреваемый подошел к нему и вырвал сумку, в которой было около 50 000 гривен, и скрылся в неизвестном направлении", - сообщила полиция.

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Задержание 

Правоохранители просмотрели записи с десятков видеокамер, установили личность злоумышленника, его маршрут и место, где он скрывался.

  • Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Похищенные средства он потратил на собственные прихоти. После содеянного некоторое время скрывался в нежилом доме, где его и задержали полицейские.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Хмельницком задержали парня за ограбление военного
В Хмельницком задержали парня за ограбление военного

Автор: 

ограбление (1339) Хмельницький (488) военнослужащие (6492) Хмельницкая область (1071) Хмельницкий район (55)
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Бухий був?
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05.06.2026 21:09 Ответить
Шустрый генофонд.
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05.06.2026 21:13 Ответить
Представниці слабкої половини цього генофонду теж не відстають.
https://censor.net/ua/photonews/4006932/17-richna-divchyna-vbyla-viyiskovogo-na-zamovlennya-rf-u-jytomyri
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05.06.2026 21:22 Ответить
Панять, прастіть, ані же дєті, але повісити, просто, як помічника окупантів ******!!!! Шуфрич, на черзі …
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05.06.2026 21:37 Ответить
Аніже деткі.
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05.06.2026 21:17 Ответить
майбутній **********, є в кого вчиться, Шапкокрад, Барига, ЗЕдинастія...
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05.06.2026 21:20 Ответить
Не вірно! Чоколадний Барига!
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05.06.2026 21:35 Ответить
КРАЇНА МРІЙ.

- грабунок
- вбивства в військоматах
- поліцейські що погрожують зброєю мирним людям
- поліцейські що біжать коли стрільба
- божевільна корупція
- вбивство мажорами машиною людей

і тд. Країна які нічим не краща за Афганістан чи Сомалі а можливо значно гірша
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05.06.2026 21:22 Ответить
Лучше по любому .Ты забываешь сказать или не знаешь, что в Афганистане их религиозная полиция головы рубит певцам ибо петь запрещено кораном или девиц забивают до смерти за то что покрывала на головах носить не хотят , а это тоже харам (правда про покрывала это больше об Иране но разница в принципе невелика).И там еще много чего такого запрещено, что не соответствует нормам корана например женщинам учиться но то такое. Здесь еще по крайней мере есть свобода вероисповедания и насильно тебя в храм или мечеть не загоняют на утреннюю молитву или намаз и религиозных воен слава Богу или Аллаху пока нет только редкие стычки между прихожанами и попами разных конфессий в селах за церквоместа кормежки этих попов 😁
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05.06.2026 21:38 Ответить
Витратив чи не витратив, от мусоров потерпевший в любом случае денег не получит..
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05.06.2026 21:23 Ответить
"Пожрать, Поржать, Посрать", "Всі ми Президенти", "Чому одному можна обкрадати ЗСУ на мільярди, а мені не можна хоч кілька тися вкрасти?"...
Медузи живуть мільйони років без мізків. Здається, хтось вирішив випробувати теорію "безкінечне життя людини без мізків" на практиці...
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05.06.2026 21:26 Ответить
Золоте покоління
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05.06.2026 21:37 Ответить
Сказав Корнієнко і був абсолютно правий
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05.06.2026 21:39 Ответить
 
 