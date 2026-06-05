16-річний хлопець пограбував військового, який нещодавно повернувся з полону, його затримали. ФОТО

У Хмельницькому затримали неповнолітнього, якого підозрюють у пограбуванні військовослужбовця. Воїн нещодавно повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі злочину

Зазначається, що підозрюваний у грабежі відібрав у 21-річного потерпілого сумку, в якій було близько 50 000 гривень, та зник у невідомому напрямку. Хлопець ретельно переховувався, проте поліцейські вирахували його та затримали.

"Потерпілий нещодавно звільнився з полону і перебував у Хмельницькому на реабілітації. Під час відпочинку в районі парку Франка підозрюваний підійшов до нього і висмикнув сумку, в якій було близько 50 000 гривень, та втік у невідомому напрямку", - повідомила поліція.

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Затримання

Правоохоронці переглянули записи з десятків відеокамер, встановили особу зловмисника, його маршрут та місце, де він переховувався.

Зловмисником виявився 16-річний місцевий житель. Викрадені кошти він витратив на власні забаганки. Після скоєного деякий час переховувався в нежилому будинку, де його і затримали поліцейські.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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