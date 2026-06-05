УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9805 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пограбування військових
2 337 17

16-річний хлопець пограбував військового, який нещодавно повернувся з полону, його затримали. ФОТО

У Хмельницькому затримали неповнолітнього, якого підозрюють у пограбуванні військовослужбовця. Воїн нещодавно повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі злочину

Зазначається, що підозрюваний у грабежі відібрав у 21-річного потерпілого сумку, в якій було близько 50 000 гривень, та зник у невідомому напрямку. Хлопець ретельно переховувався, проте поліцейські вирахували його та затримали.

"Потерпілий нещодавно звільнився з полону і перебував у Хмельницькому на реабілітації. Під час відпочинку в районі парку Франка підозрюваний підійшов до нього і висмикнув сумку, в якій було близько 50 000 гривень, та втік у невідомому напрямку", - повідомила поліція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив за ґрати на 8 років киянина, який пограбував ветерана на кріслі колісному. ФОТО

Затримання 

Правоохоронці переглянули записи з десятків відеокамер, встановили особу зловмисника, його маршрут та місце, де він переховувався.

  • Зловмисником виявився 16-річний місцевий житель. Викрадені кошти він витратив на власні забаганки. Після скоєного деякий час переховувався в нежилому будинку, де його і затримали поліцейські.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ у Житомирі. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому затримали хлопця за пограбування військового
У Хмельницькому затримали хлопця за пограбування військового

Автор: 

пограбування (576) Хмельницький (426) військовослужбовці (5195) Хмельницька область (1093) Хмельницький район (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Аніже деткі.
показати весь коментар
05.06.2026 21:17 Відповісти
+7
Шустрый генофонд.
показати весь коментар
05.06.2026 21:13 Відповісти
+7
КРАЇНА МРІЙ.

- грабунок
- вбивства в військоматах
- поліцейські що погрожують зброєю мирним людям
- поліцейські що біжать коли стрільба
- божевільна корупція
- вбивство мажорами машиною людей

і тд. Країна які нічим не краща за Афганістан чи Сомалі а можливо значно гірша
показати весь коментар
05.06.2026 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бухий був?
показати весь коментар
05.06.2026 21:09 Відповісти
Шустрый генофонд.
показати весь коментар
05.06.2026 21:13 Відповісти
Представниці слабкої половини цього генофонду теж не відстають.
https://censor.net/ua/photonews/4006932/17-richna-divchyna-vbyla-viyiskovogo-na-zamovlennya-rf-u-jytomyri
показати весь коментар
05.06.2026 21:22 Відповісти
Панять, прастіть, ані же дєті, але повісити, просто, як помічника окупантів ******!!!! Шуфрич, на черзі …
показати весь коментар
05.06.2026 21:37 Відповісти
Аніже деткі.
показати весь коментар
05.06.2026 21:17 Відповісти
майбутній **********, є в кого вчиться, Шапкокрад, Барига, ЗЕдинастія...
показати весь коментар
05.06.2026 21:20 Відповісти
Не вірно! Чоколадний Барига!
показати весь коментар
05.06.2026 21:35 Відповісти
КРАЇНА МРІЙ.

- грабунок
- вбивства в військоматах
- поліцейські що погрожують зброєю мирним людям
- поліцейські що біжать коли стрільба
- божевільна корупція
- вбивство мажорами машиною людей

і тд. Країна які нічим не краща за Афганістан чи Сомалі а можливо значно гірша
показати весь коментар
05.06.2026 21:22 Відповісти
Лучше по любому .Ты забываешь сказать или не знаешь, что в Афганистане их религиозная полиция головы рубит певцам ибо петь запрещено кораном или девиц забивают до смерти за то что покрывала на головах носить не хотят , а это тоже харам (правда про покрывала это больше об Иране но разница в принципе невелика).И там еще много чего такого запрещено, что не соответствует нормам корана например женщинам учиться но то такое. Здесь еще по крайней мере есть свобода вероисповедания и насильно тебя в храм или мечеть не загоняют на утреннюю молитву или намаз и религиозных воен слава Богу или Аллаху пока нет только редкие стычки между прихожанами и попами разных конфессий в селах за церквоместа кормежки этих попов 😁
показати весь коментар
05.06.2026 21:38 Відповісти
Витратив чи не витратив, от мусоров потерпевший в любом случае денег не получит..
показати весь коментар
05.06.2026 21:23 Відповісти
"Пожрать, Поржать, Посрать", "Всі ми Президенти", "Чому одному можна обкрадати ЗСУ на мільярди, а мені не можна хоч кілька тися вкрасти?"...
Медузи живуть мільйони років без мізків. Здається, хтось вирішив випробувати теорію "безкінечне життя людини без мізків" на практиці...
показати весь коментар
05.06.2026 21:26 Відповісти
Золоте покоління
показати весь коментар
05.06.2026 21:37 Відповісти
Надивилася па тєлєку, з канілів продажних олігархів, ота дитинка-безшанько, серіалів про Скотів та Гімнобородька, от і гадить Захисникам України, як і оті КабМіндічі гадять, від зеленського-свириденко-єрмака-бананова…, допомагаючи ******!!
показати весь коментар
05.06.2026 21:42 Відповісти
Сказав Корнієнко і був абсолютно правий
показати весь коментар
05.06.2026 21:39 Відповісти
Здавав залік на кримінальний атестат, кража на ривок.
показати весь коментар
05.06.2026 22:00 Відповісти
Я думаю цей військовий навіть і до сих пір платить військовий збір (сам собі фактично) де є ще такий дебілізм, в якій країні?🤦
показати весь коментар
05.06.2026 22:04 Відповісти
 
 