На границе со Словакией задержали иностранку, продававшую украинок в сексуальное рабство. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми" сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского пограничного отряда ликвидировали канал переправки женщин в Словакию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Схему организовала 56-летняя гражданка Словакии, уроженка Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

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Злоумышленница вербовала женщин родом из Закарпатья. Для этого она на сайте собственного ночного клуба выставляла вакансии и предлагала официальное трудоустройство с проживанием на территории заведения. Женщина находила жертв и убеждала их согласиться на хорошо оплачиваемую работу, пользуясь уязвимым состоянием или тяжелым материальным положением последних. Вместо этого по прибытии женщинам сообщали, что они будут предоставлять клиентам услуги сексуального характера, за что будут получать половину от заработанного.

Правоохранители установили пять фактов вывоза по такой схеме женщин, в том числе одной 16-летней девушки.

Иностранку задержали в пункте пропуска "Малый Березный" после того, как она и две завербованные ею женщины прошли все виды контроля на выезд из Украины.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, паспортные документы для выезда за границу иностранки и ее жертв.

Фигурантку уголовного производства задержали. Ей сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.











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