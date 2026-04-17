На кордоні зі Словаччиною затримали іноземку, яка продавала українок у сексуальне рабство. ФОТОрепортаж
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ "Торгівля людьми", співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону ліквідували канал переправлення до Словаччини жінок з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації.
Схему організувала 56-річна громадянка Словаччини, уродженка Закарпатської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зловмисниця вербувала жінок родом із Закарпаття. Для цього вона на сайті власного нічного клубу виставляла вакансії та пропонувала офіційне працевлаштування із проживанням на території закладу. Жінка знаходила жертв та переконувала їх погодитися на добре оплачувану роботу, користуючись вразливим станом або скрутним матеріальним становищем останніх. Натомість, по прибуттю жінкам повідомляли, що вони надаватимуть клієнтам послуги сексуального характеру, за що отримуватимуть половину від заробленого.
Правоохоронці встановили п’ять фактів вивезення за такою схемою жінок, у тому числі однієї 16-річної дівчини.
Іноземку затримали у пункті пропуску "Малий Березний" після того, як вона та двоє завербованих нею жінок пройшли всі види контролю на виїзд з України.
У ході проведення огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, флеш-носії, паспортні документи для виїзду за кордон іноземки та її жертв.
Фігурантку кримінального провадження затримали. Їй повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
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