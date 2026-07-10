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Новини Торгівля дітьми
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Багатодітна мати намагалася продати новонародженого сина під виглядом сурогатного материнства. ФОТОрепортаж

Багатодітна мати намагалася продати новонародженого сина

На Прикарпатті прокурори та правоохоронці попередили спробу продажу новонародженої дитини.

За даними слідства, 30-річна жителька Київщини, яка вже має п’ятьох неповнолітніх дітей, ще на шостому місяці вагітності вирішила продати свого майбутнього сина, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ціну за немовля вона визначила у 20 тисяч доларів США.

Щоб приховати справжню суть "угоди", жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство. У соцмережах вона писала, що буцімто виношує чужу дитину, від якої відмовилися біологічні батьки, і шукає пару для подальшого усиновлення.

На оголошення відгукнулася мешканка Івано-Франківська. Спершу вона оплатила вагітній автобусний квиток до міста, а після її приїзду - медичне обстеження, оренду квартири, продукти, ліки та передпологові витрати.

Також, за даними слідства, передала 10 тисяч завдатку. 2 липня 2026 року в міському перинатальному центрі підозрювана народила здорового хлопчика.

Уже наступного дня просто в палаті жінки уклали заднім числом фіктивний договір про сурогатне материнство.

Документ мав створити видимість, що породілля нібито виношувала дитину для "генетичних батьків" і передає її на законних підставах.

Фінальна передача мала відбутися 6 липня у дворі перинатального центру.

Підозрювана віддала новонародженого хлопчика, отримала 20 тис. доларів США та передала розписку, що в майбутньому не матиме жодних претензій на дитину.

Одразу після цього її затримали правоохоронці. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру в торгівлі людьми, вчиненій щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі півмільйона гривень. Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі.

Окрім новонародженого сина, підозрювана має ще п’ятьох дітей. З нею проживає лише наймолодший трирічний син, четверо інших дітей мешкають із бабусею на Київщині.

Долею дітей підозрюваної та захистом немовляти зараз займаються профільні служби.

За даними слідства, чоловік і батьки підозрюваної знали про її намір. За місцем їхнього проживання проведено обшуки.

поліція
поліція
поліція

Читайте: Продавала неповнолітніх за кордон: судитимуть 38-річну мешканку Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5651) Нацполіція (15839) Україна (7623) Офіс Генпрокурора (3979)
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