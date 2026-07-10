Называли Украину "мафиозным государством": государственный телеканал Венгрии извинился за годы пропаганды, - СМИ

Венгерский государственный телеканал M1 публично извинился перед зрителями за многолетнее распространение дезинформации и пропаганды против Украины. Новостное вещание канала временно приостановлено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

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Вместо привычного эфира на телеканале появилось сообщение с извинениями перед зрителями.

"Общественные СМИ не могут лгать. Мы приносим извинения за то, что делали это столько лет. Общественные СМИ сейчас преобразуются, чтобы быть независимыми и авторитетными в будущем. Служба новостей временно приостановлена. Следите за обновлениями", - говорилось в обращении.

По данным Telex, государственный телеканал M1 и другие подконтрольные ему СМИ во времена правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана систематически распространяли пропагандистские нарративы. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в эфирах транслировалась и кремлевская дезинформация.

В частности, Украину называли "мафиозным государством", а также распространяли ложные утверждения о якобы планах Киева принудительно мобилизовать на войну молодых этнических венгров.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр назвал прекращение пропаганды и реформирование государственных СМИ "историческим событием". Он также объявил об увольнении проправительственного руководства телеканала M1.

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