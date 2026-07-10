Називали Україну "мафіозною державою": державний телеканал Угорщини вибачився за роки пропаганди, - ЗМІ
Угорський державний телеканал M1 публічно перепросив глядачів за багаторічне поширення дезінформації та пропаганди проти України. Новинне мовлення каналу тимчасово призупинили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Telex.
Замість звичного ефіру на телеканалі з'явилося повідомлення з вибаченнями перед глядачами.
"Суспільні ЗМІ не можуть брехати. Ми перепрошуємо за те, що робили це стільки років. Суспільні ЗМІ зараз трансформуються, щоб бути незалежними та авторитетними в майбутньому. Служба новин тимчасово призупинена. Слідкуйте за оновленнями", – йшлося у зверненні.
За даними Telex, державний телеканал M1 та інші підконтрольні йому медіа за часів уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана систематично поширювали пропагандистські наративи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ефірах транслювали й кремлівську дезінформацію.
Зокрема, Україну називали "мафіозною державою", а також поширювали неправдиві твердження про нібито плани Києва примусово мобілізувати на війну молодих етнічних угорців.
Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав припинення пропаганди та реформування державних медіа "історичною подією". Він також оголосив про звільнення проурядового керівництва телеканалу M1.
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