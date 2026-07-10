УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9569 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині
2 154 17

Називали Україну "мафіозною державою": державний телеканал Угорщини вибачився за роки пропаганди, - ЗМІ

Державний телеканал Угорщини вибачився за поширення пропаганди проти України

Угорський державний телеканал M1 публічно перепросив глядачів за багаторічне поширення дезінформації та пропаганди проти України. Новинне мовлення каналу тимчасово призупинили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Telex.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Замість звичного ефіру на телеканалі з'явилося повідомлення з вибаченнями перед глядачами.

"Суспільні ЗМІ не можуть брехати. Ми перепрошуємо за те, що робили це стільки років. Суспільні ЗМІ зараз трансформуються, щоб бути незалежними та авторитетними в майбутньому. Служба новин тимчасово призупинена. Слідкуйте за оновленнями", – йшлося у зверненні.

За даними Telex, державний телеканал M1 та інші підконтрольні йому медіа за часів уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана систематично поширювали пропагандистські наративи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ефірах транслювали й кремлівську дезінформацію.

Зокрема, Україну називали "мафіозною державою", а також поширювали неправдиві твердження про нібито плани Києва примусово мобілізувати на війну молодих етнічних угорців.

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав припинення пропаганди та реформування державних медіа "історичною подією". Він також оголосив про звільнення проурядового керівництва телеканалу M1.

Читайте: В Угорщині хочуть ліквідувати структуру Орбана, яка критикувала Україну та ЄС

Автор: 

Угорщина (3044) пропаганда (2952) Україна (7623) телебачення (1165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
коли будують кооператив ..династія.. де фігурує президент . голова офісу президента . колишній віце-прем.єр . дружбан з кварталу 95 то як ця організована групіровка називається ??? якщо воно крякає як качка . ходить як качка . жре і сере як качка то це і є качка
показати весь коментар
10.07.2026 15:47 Відповісти
+12
Складно приймати вибачення. Бо там багато правди. Банда президента вже неодноразово фігурувала у ЗМІ
показати весь коментар
10.07.2026 15:42 Відповісти
+9
Цікаво, чи діждемся такого ж щодо голобородькиного "марахфєту"?
показати весь коментар
10.07.2026 15:47 Відповісти

Завантаження...

 
 