Називали Україну "мафіозною державою": державний телеканал Угорщини вибачився за роки пропаганди, - ЗМІ

Угорський державний телеканал M1 публічно перепросив глядачів за багаторічне поширення дезінформації та пропаганди проти України. Новинне мовлення каналу тимчасово призупинили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Telex.

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Замість звичного ефіру на телеканалі з'явилося повідомлення з вибаченнями перед глядачами.

"Суспільні ЗМІ не можуть брехати. Ми перепрошуємо за те, що робили це стільки років. Суспільні ЗМІ зараз трансформуються, щоб бути незалежними та авторитетними в майбутньому. Служба новин тимчасово призупинена. Слідкуйте за оновленнями", – йшлося у зверненні.

За даними Telex, державний телеканал M1 та інші підконтрольні йому медіа за часів уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана систематично поширювали пропагандистські наративи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ефірах транслювали й кремлівську дезінформацію.

Зокрема, Україну називали "мафіозною державою", а також поширювали неправдиві твердження про нібито плани Києва примусово мобілізувати на війну молодих етнічних угорців.

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав припинення пропаганди та реформування державних медіа "історичною подією". Він також оголосив про звільнення проурядового керівництва телеканалу M1.

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