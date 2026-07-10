Кадыровцу предъявлено подозрение в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины

Прокуроры Генеральной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения военнослужащему ВС РФ.

По данным следствия, во время временной оккупации одного из населенных пунктов Херсонской области он вместе с другим российским военнослужащим изнасиловал 17-летнюю местную жительницу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Это произошло 24 марта 2024 года: подозреваемый и другой военнослужащий применили к девушке физическое насилие, посадили её в автомобиль и вывезли на окраину населённого пункта.

Там они изнасиловали её. После этого потерпевшую перевезли в один из домов в этом же населённом пункте, где её изнасиловали повторно.

Действия подозреваемого квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Личность другого военнослужащего устанавливается.

Что известно об оккупанте?

Известно, что 35-летний уроженец Чеченской Республики РФ с позывным "Черный" с 2022 года проходит военную службу в составе 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ВС РФ.

На момент совершения преступления он проходил службу фельдшером мотострелковой роты мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. В настоящее время имеет звание лейтенанта и занимает должность начальника разведки — командира взвода.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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