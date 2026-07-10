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Новини Звірства та зґвалтування на окупованих територіях
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Повідомлено про підозру кадирівцю за зґвалтування неповнолітньої під час окупації Херсонщини

Повідомлено про підозру кадирівцю за зґвалтування

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру військовослужбовцю ЗС РФ.

За даними слідства, під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Херсонської області він разом з іншим російським військовим згвалтував 17-річну місцеву жительку, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося 24 березня 2024 року: підозрюваний та інший військовослужбовець застосували до дівчини фізичне насильство, посадили її в автомобіль і вивезли на околицю населеного пункту.

Там вони зґвалтували її. Після цього потерпілу перевезли до одного з будинків у цьому ж населеному пункті, де повторно її зґвалтували.

Дії підозрюваного кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Особу іншого військовослужбовця встановлюють.

Що відомо про окупанта?

Відомо, що 35-річний уродженець Чеченської республіки РФ з позивним Чорний із 2022 року проходить військову службу у складі 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

На момент вчинення злочину він проходив службу фельдшером мотострілецької роти мотострілецького батальйону 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ. Наразі має звання лейтенанта та обіймає посаду начальника розвідки - командира взводу.

Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

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Автор: 

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