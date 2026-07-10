Повідомлено про підозру кадирівцю за зґвалтування неповнолітньої під час окупації Херсонщини

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру військовослужбовцю ЗС РФ.

За даними слідства, під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Херсонської області він разом з іншим російським військовим згвалтував 17-річну місцеву жительку, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося 24 березня 2024 року: підозрюваний та інший військовослужбовець застосували до дівчини фізичне насильство, посадили її в автомобіль і вивезли на околицю населеного пункту.

Там вони зґвалтували її. Після цього потерпілу перевезли до одного з будинків у цьому ж населеному пункті, де повторно її зґвалтували.

Дії підозрюваного кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Особу іншого військовослужбовця встановлюють.

Що відомо про окупанта?

Відомо, що 35-річний уродженець Чеченської республіки РФ з позивним Чорний із 2022 року проходить військову службу у складі 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

На момент вчинення злочину він проходив службу фельдшером мотострілецької роти мотострілецького батальйону 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ. Наразі має звання лейтенанта та обіймає посаду начальника розвідки - командира взводу.

Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

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