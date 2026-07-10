Угрожал Кремлю военным мятежом: оккупант после ареста заявил, что "получил контузию"

Российский оккупант Александр Лунин, который ранее требовал личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и заявлял, что армия может "направить оружие против Кремля", после освобождения из-под административного ареста отказался от своих заявлений и объяснил их последствиями контузии.

Как передает Цензор НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, в том числе "Настоящее время".

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После 11 суток административного ареста Лунин опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил, что встречи с Путиным не будет, хотя, по его словам, "ведется очень большая работа". В то же время он заверил, что "никуда не свернул", однако не пояснил, что именно имел в виду.

Свои предыдущие требования провести прямой эфир с Путиным он объяснил тем, что был "на эмоциях", а также последствиями контузии и "шумом в голове". Лунин также заявил, что встреча с президентом РФ "конечно" не состоится.

До этого с его страниц в социальных сетях исчезли все обращения к Путину, в которых он предупреждал о возможном военном мятеже.

По данным издания, после освобождения Лунин встретился с руководителем "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталием Бородиным, известным многочисленными доносами. Бородин опубликовал совместное фото с Луниным и его женой и заявил, что тот "жив, здоров, у него всё хорошо".

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Напомним, 25 июня Лунин обнародовал видеообращение к Путину, в котором заявил о пытках российских военных, их содержании в так называемых "тюрьмах" и применении командирами "обнулений" за отказ выполнять приказы или отдавать деньги.

Тогда он потребовал личной встречи с Путиным, а в случае отказа заявил, что "армия обратит свое оружие против Кремля". Впоследствии Лунин уточнил, что не призывал к государственному перевороту, а лишь хотел "донести правду" до президента РФ.

В Кремле заявили, что слышали о его обращении, однако назвали формулировки в видео "достаточно странными".

Уже 27 июня Россошанский районный суд Воронежской области арестовал Лунина на 11 суток по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики. Во время обыска в его доме силовики изъяли компьютерную технику и электронные носители информации.

Пока Лунин находился под арестом, его жена записала аудиообращение, в котором заявила, что муж "полностью поддерживает курс" Путина, поблагодарила Бородина за помощь и сообщила, что семья находится "под таким давлением".

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