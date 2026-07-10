Погрожував Кремлю військовим заколотом: окупант після арешту заявив, що "був контужений"

Російський окупант Олександр Лунін, який раніше вимагав особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та заявляв, що армія може "розвернути зброю проти Кремля", після звільнення з-під адміністративного арешту відмовився від своїх заяв і пояснив їх наслідками контузії.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема й "Настоящее время".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після 11 діб адміністративного арешту Лунін опублікував коротке відеозвернення, у якому заявив, що зустрічі з Путіним не буде, хоча, за його словами, "проводиться дуже велика робота". Водночас він запевнив, що "нікуди не звернув", однак не пояснив, що саме мав на увазі.

Свої попередні вимоги провести прямий ефір із Путіним він пояснив тим, що був "на емоціях", а також наслідками контузії та "шумом у голові". Лунін також заявив, що зустріч із президентом РФ "звісно" не відбудеться.

Перед цим із його сторінок у соціальних мережах зникли всі звернення до Путіна, у яких він попереджав про можливий військовий заколот.

За даними видання, після звільнення Лунін зустрівся з керівником "Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією" Віталієм Бородіним, відомим численними доносами. Бородін опублікував спільне фото із Луніним та його дружиною й заявив, що той "живий, здоровий, у нього все добре".

Читайте: Громадянська війна в РФ: ФСБ звинуватила Пригожина у збройному повстанні

Нагадаємо, 25 червня Лунін оприлюднив відеозвернення до Путіна, в якому заявив про катування російських військових, їхнє утримання у так званих "зінданах" та застосування командирами "обнулень" за відмову виконувати накази або віддавати гроші.

Тоді він вимагав особистої зустрічі з Путіним, а у разі відмови заявив, що "армія розверне свою зброю проти Кремля". Згодом Лунін уточнив, що не закликав до державного перевороту, а лише хотів "донести правду" до президента РФ.

У Кремлі заявили, що чули про його звернення, однак назвали формулювання у відео "досить дивними".

Вже 27 червня Россошанський районний суд Воронезької області заарештував Луніна на 11 діб за статтею про демонстрацію екстремістської або нацистської символіки. Під час обшуку в його будинку силовики вилучили комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.

Поки Лунін перебував під арештом, його дружина записала аудіозвернення, у якому заявила, що чоловік "повністю підтримує курс" Путіна, подякувала Бородіну за допомогу та повідомила, що родина перебуває "під таким тиском".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В української розвідки є дані про можливу підготовку нового заколоту в Росії, - ГУР МО