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Нападение на съемочную группу "УП": Комитет защиты журналистов призвал украинские власти провести расследование

нападение на журналистов "УП"

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал украинские власти провести расследование нападения на съемочную группу "Украинской правды" в Киевской области.

Об этом организация сообщила в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Комитета 

"CPJ призывает украинские власти немедленно провести расследование нападения, произошедшего прошлой ночью на съемочную группу "Украинской правды" в Киевской области. По информации издания, охранники гостиничного комплекса облили журналистов зеленой краской во время съемки репортажа", — говорится в заявлении.

В Комитете добавили, что "у журналистов должна быть возможность работать в безопасных условиях, без запугиваний".

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что охранники бизнесмена Игоря Кривецкого совершили нападение на съемочную группу "Украинской правды".
  • Инцидент произошел в загородном комплексе "Edem Kyiv".

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