Нападение на съемочную группу "УП": Комитет защиты журналистов призвал украинские власти провести расследование
Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал украинские власти провести расследование нападения на съемочную группу "Украинской правды" в Киевской области.
Об этом организация сообщила в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Комитета
"CPJ призывает украинские власти немедленно провести расследование нападения, произошедшего прошлой ночью на съемочную группу "Украинской правды" в Киевской области. По информации издания, охранники гостиничного комплекса облили журналистов зеленой краской во время съемки репортажа", — говорится в заявлении.
В Комитете добавили, что "у журналистов должна быть возможность работать в безопасных условиях, без запугиваний".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что охранники бизнесмена Игоря Кривецкого совершили нападение на съемочную группу "Украинской правды".
- Инцидент произошел в загородном комплексе "Edem Kyiv".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль