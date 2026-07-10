Напад на знімальну групу "УП": Комітет захисту журналістів закликав українську владу провести розслідування
Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав українські органи влади провести розслідування щодо нападу на знімальну групу "Української правди" на Київщині.
Про це організація повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Комітету
"CPJ закликає українську владу негайно провести розслідування нападу, що стався минулої ночі на знімальну групу "Української правди" в Київській області. За інформацією видання, охоронці готельного комплексу облили журналістів зеленою фарбою під час зйомки репортажу", - сказано в заяві.
У Комітеті додали, що "у журналістів має бути можливість працювати в безпечних умовах, без залякувань".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що охоронці бізнесмена Ігоря Кривецького скоїли напад на знімальну групу "Української правди".
- Інцидент стався у заміському комплексі "Edem Kyiv".
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