Охорона бізнесмена Кривецького напала на знімальну групу "УП" із зеленкою, - Ткач. ФОТОрепортаж

Охоронці бізнесмена Ігоря Кривецького скоїли напад на знімальну групу "Української правди".

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це відбулося у заміському комплексі "Edem Kyiv".

"Слава Богу, зеленка не потрапила в обличчя оператора чи водія. Заяву в поліцію написано. Очікуємо на швидку і обʼєктивну реакцію правоохоронних органів.

Тим хто в силу тих чи інших обставин в державі відчув себе князем чи іншою привілейованою особою варто памʼятати, що дороги в нашій країні все ще є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства", - зазначив Ткач.

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