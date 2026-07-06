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Батальйон Монако 4: ЗМІ знайшли фігурантів "плівок Міндіча" на Лазуровому березі. ВIДЕО

Журналісти знайшли у Монако фігурантів "плівок Міндіча", бізнесмена Вадима Єрмолаєва та інших представників української політики. 

Про це йдеться в матеріалі УП "Батальйон Монако 4", передає Цензор.НЕТ.

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Єрмолаєв

На набережній біля яхт-клубу Монако журналісти зустріли підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Це сталося до замаху на Єрмолаєва, який відбувся 29 червня.

За даними джерел УП, однією з версій замаху на Єрмолаєва є те, що син бізнесмена пов'язаний із діяльністю шахрайських кол-центрів.

У 2022 році журналісти вже фіксували Єрмолаєва у Монако. Він проживав у Монако наступні 4 роки.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Брати Суркіси

Автор матеріалу Михайло Ткач повідомив, що у комплексі Monte-Carlo Bay винаймають апартаменти брати Ігор та Григорій Суркіси.

Джерела повідомили, що нардеп Григорій Суркіс регулярно відвідує Монако.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

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Іванющенко

ЗМІ також вдалося зафіксувати у Монако Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський) - близького соратника президента-втікача Януковича.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Поряд із ним був бізнес-партнер Іван Аврамов. У вересні 2025 року НАБУ та САП оголосили Іванющенка в розшук, а наразі його заочно арештували за підозрою у легалізації 18 га державної землі ринку "Столичний" вартістю понад 160 млн грн.

Горовий

У французькому муніципалітеті Больє-сюр-мер Ткач зафіксував Юрія Горового, якого ЗМІ називають "смотрящим" за Держгеокадастром та ДАБІ.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Раніше УП розповідала, як до Горового в лазню приїжджали Тімур Міндіч та Василь Веселий.

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Брати Веселі

Ткач зафіксував також, що Горовий заходить на вілу, на якій помітили Василя Веселого. 

"Частина фігурантів "Міндічгейту" перебувають у СІЗО. ... Частина - в бігах, а частина, схоже, тут, на Лазуровому Березі, на віллі", - зазначив журналіст.

Згодом знімальна група зафіксувала Андрія та Василя Веселого разом.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Володимир Вільчинський

Журналісти зафіксували колишнього співробітника СБУ Володимира Вільчинського.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Джерела повідомили, що родина Вільчинського від початку повномасштабного вторгнення РФ переїхала до Монако. 

Вільчинський - експосадовець СБУ за часів президентства Януковича, очолював один із відділів економічної контррозвідки спецслужби. 

Також дивіться: Донька генпрокурора Костіна, яка хотіла "додому в Монако", пояснила свої слова: Це був жарт, у нас тут взагалі не до розваг. ВIДЕО

Ігор Воронін

Також ЗМІ розповіли, що помітили давнього соратника олігарха Фірташа - Ігоря Вороніна. 

Ахметов

Журналісти нагадали, що 3 місяці тому стало відомо, що Рінат Ахметов придбав п'ятирівневу 21-кімнатну квартиру в Монако за 500 млн доларів США.

У Франції зафіксували 145-метрову яхту Ахметова.

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Яхту почали будувати до повномасштабного вторгнення, а добудували у 2024 році. 

"Яхтою може користуватись син мільярдера - Дамір Ахметов. У 2024 році в пресслужбі бізнесмена повідомляли, що яхту планують продати. Однак, судячи з онлайн-радарів, яхта активно подорожує світом. Проте цього разу ані самого Ахметова, ані його сина нам помітити на яхті так і не вдалося", - зазначив Ткач.

Проте в аеропорту Ніцци вдалося зафіксувати новий літак за 70 млн доларів, який може бути одним із останніх коштовних надбань Ахметова, йдеться в матеріалі. 

Батальйон Монако 4: кого побачили ЗМІ на Лазуровому Березі?

Другий такий літак, який також може належати Ахметову, можна побачити у Женеві. 

Читайте: Поліція Німеччини обшукала квартиру українки, підозрюваної у замаху в Монако

Автор: 

Монако (41) Ткач Михайло (154)
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Топ коментарі
+13
Свинарчуки! Ротердам+! Розбагатів аж у 80 разів!
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06.07.2026 14:50 Відповісти
+12
І хто ж ці санкції РНБО введе якщо головою РНБО є корупціонер Зєленскій, секретарем корупціонер Умеров, а в складі хитродупий вірменин з Алчевська Алоян та генерал, який не виграв жодної кампанії ,"громаднин України без національності Острянський?
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06.07.2026 15:00 Відповісти
+10
Сидять отакі корумповані чорти в Монако і смокчуть соки з України...
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06.07.2026 14:52 Відповісти

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