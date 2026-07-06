Батальйон Монако 4: ЗМІ знайшли фігурантів "плівок Міндіча" на Лазуровому березі. ВIДЕО

Журналісти знайшли у Монако фігурантів "плівок Міндіча", бізнесмена Вадима Єрмолаєва та інших представників української політики.

Про це йдеться в матеріалі УП "Батальйон Монако 4", передає Цензор.НЕТ.

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Єрмолаєв

На набережній біля яхт-клубу Монако журналісти зустріли підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Це сталося до замаху на Єрмолаєва, який відбувся 29 червня.

За даними джерел УП, однією з версій замаху на Єрмолаєва є те, що син бізнесмена пов'язаний із діяльністю шахрайських кол-центрів.

У 2022 році журналісти вже фіксували Єрмолаєва у Монако. Він проживав у Монако наступні 4 роки.

Брати Суркіси

Автор матеріалу Михайло Ткач повідомив, що у комплексі Monte-Carlo Bay винаймають апартаменти брати Ігор та Григорій Суркіси.

Джерела повідомили, що нардеп Григорій Суркіс регулярно відвідує Монако.

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Іванющенко

ЗМІ також вдалося зафіксувати у Монако Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський) - близького соратника президента-втікача Януковича.

Поряд із ним був бізнес-партнер Іван Аврамов. У вересні 2025 року НАБУ та САП оголосили Іванющенка в розшук, а наразі його заочно арештували за підозрою у легалізації 18 га державної землі ринку "Столичний" вартістю понад 160 млн грн.

Горовий

У французькому муніципалітеті Больє-сюр-мер Ткач зафіксував Юрія Горового, якого ЗМІ називають "смотрящим" за Держгеокадастром та ДАБІ.

Раніше УП розповідала, як до Горового в лазню приїжджали Тімур Міндіч та Василь Веселий.

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Брати Веселі

Ткач зафіксував також, що Горовий заходить на вілу, на якій помітили Василя Веселого.

"Частина фігурантів "Міндічгейту" перебувають у СІЗО. ... Частина - в бігах, а частина, схоже, тут, на Лазуровому Березі, на віллі", - зазначив журналіст.

Згодом знімальна група зафіксувала Андрія та Василя Веселого разом.

Володимир Вільчинський

Журналісти зафіксували колишнього співробітника СБУ Володимира Вільчинського.

Джерела повідомили, що родина Вільчинського від початку повномасштабного вторгнення РФ переїхала до Монако.

Вільчинський - експосадовець СБУ за часів президентства Януковича, очолював один із відділів економічної контррозвідки спецслужби.

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Ігор Воронін

Також ЗМІ розповіли, що помітили давнього соратника олігарха Фірташа - Ігоря Вороніна.

Ахметов

Журналісти нагадали, що 3 місяці тому стало відомо, що Рінат Ахметов придбав п'ятирівневу 21-кімнатну квартиру в Монако за 500 млн доларів США.

У Франції зафіксували 145-метрову яхту Ахметова.

Яхту почали будувати до повномасштабного вторгнення, а добудували у 2024 році.

"Яхтою може користуватись син мільярдера - Дамір Ахметов. У 2024 році в пресслужбі бізнесмена повідомляли, що яхту планують продати. Однак, судячи з онлайн-радарів, яхта активно подорожує світом. Проте цього разу ані самого Ахметова, ані його сина нам помітити на яхті так і не вдалося", - зазначив Ткач.

Проте в аеропорту Ніцци вдалося зафіксувати новий літак за 70 млн доларів, який може бути одним із останніх коштовних надбань Ахметова, йдеться в матеріалі.

Другий такий літак, який також може належати Ахметову, можна побачити у Женеві.

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