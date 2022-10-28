"Героя "батальону Монако" Лебединця звільнили з "Приватбанку"
Наглядова рада державного Приватбанку ухвалила рішення про звільнення першого заступника голови правління банку Ігоря Лебединця за власним бажанням – топменеджер відпочивав на Лазурному березі Франції вже під час великої війни, використовуючи службове авто.
Про це ЕП повідомили у пресслужбі Приватбанку, передає Цензор.НЕТ.
Заява Лебединця про звільнення за власним бажанням набула чинності з 28 жовтня.
У фінустанові розповіли, що наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що йшлося у розслідуванні УП.
"При проведенні перевірки наглядова рада ПриватБанку діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – додали в фінустанові.
Лебединцю подякували за внесок у розвиток банку та побажали подальших успіхів.
Раніше повідомлялося, що журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця. Він став одним із героїв розслідування журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако-2".
У державному Приватбанку повідомили, що проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігоря Лебединця за кордоном.
На розслідування відреагував голова НБУ Андрій Пишний.
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Зря он так на самом деле, не написал бы заяву, то и дальше получал бы зарплату, не ужели совисть начала мучать
Категорія цих громадян, БЗДІЖенців, добре відома, САМІ БІДНІ та «малоімущіє» привладні !!
Це не виїзд літніх людей та багатодітних сімей пересічних Українців!!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на крові та горі Украінці!!
2. Попросили написать "по собственному ...", т.к. нет закона, согласно которому его ДОЛЖНЫ уволить за ... и вот это "за что" - самое интересное. Никуя не делать и получать з/п - это главное занятие всех гос чиновников. Законы у нас принимают депутаты, а это топ - госчиновники. Пчелы против меда бывают?
Це така схема за наш рахунок у Монако жити