"Героя "батальону Монако" Лебединця звільнили з "Приватбанку"

Наглядова рада державного Приватбанку ухвалила рішення про звільнення першого заступника голови правління банку Ігоря Лебединця за власним бажанням – топменеджер відпочивав на Лазурному березі Франції вже під час великої війни, використовуючи службове авто.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі Приватбанку, передає Цензор.НЕТ.

Заява Лебединця про звільнення за власним бажанням набула чинності з 28 жовтня.

У фінустанові розповіли, що наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що йшлося у розслідуванні УП.

"При проведенні перевірки наглядова рада ПриватБанку діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – додали в фінустанові.

Лебединцю подякували за внесок у розвиток банку та побажали подальших успіхів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця. Він став одним із героїв розслідування журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако-2".

У державному Приватбанку повідомили, що проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігоря Лебединця за кордоном.

На розслідування відреагував голова НБУ Андрій Пишний.