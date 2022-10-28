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Монако (30) звільнення (2623) Приватбанк (2419)

"Героя "батальону Монако" Лебединця звільнили з "Приватбанку"

ігор,лебединець

Наглядова рада державного Приватбанку ухвалила рішення про звільнення першого заступника голови правління банку Ігоря Лебединця за власним бажанням – топменеджер відпочивав на Лазурному березі Франції вже під час великої війни, використовуючи службове авто.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі Приватбанку, передає Цензор.НЕТ.

Заява Лебединця про звільнення за власним бажанням набула чинності з 28 жовтня.

У фінустанові розповіли, що наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що йшлося у розслідуванні УП.

"При проведенні перевірки наглядова рада ПриватБанку діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – додали в фінустанові.

Лебединцю подякували за внесок у розвиток банку та побажали подальших успіхів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця. Він став одним із героїв розслідування журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако-2".

У державному Приватбанку повідомили, що проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігоря Лебединця за кордоном.

На розслідування відреагував голова НБУ Андрій Пишний.

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Топ коментарі
+19
Чи йому горе? Наскирдував вже бабла. А завтра ще в якомусь банку вспливе.
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28.10.2022 12:20
+12
звільнення за власним бажанням набула чинності з 28 жовтня

Зря он так на самом деле, не написал бы заяву, то и дальше получал бы зарплату, не ужели совисть начала мучать
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28.10.2022 12:21
+8
Ще йому допомоги кинуть із милліоньчик
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28.10.2022 12:21
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Чи йому горе? Наскирдував вже бабла. А завтра ще в якомусь банку вспливе.
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28.10.2022 12:20 Відповісти
звільнення за власним бажанням набула чинності з 28 жовтня

Зря он так на самом деле, не написал бы заяву, то и дальше получал бы зарплату, не ужели совисть начала мучать
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28.10.2022 12:21 Відповісти
100%
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28.10.2022 12:22 Відповісти
Ще йому допомоги кинуть із милліоньчик
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28.10.2022 12:21 Відповісти
так! є така практика - вихідне пособіє ))) при тій зарплатні що воно мало... це на 3 копійки буде)))
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28.10.2022 12:32 Відповісти
А сотоваріщі .
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28.10.2022 12:24 Відповісти
а как он туда попал? ползком полз, или по дну реки проплывал, чтобы эхолоты не заметили?
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28.10.2022 12:28 Відповісти
щас! щас вам все козлиные тропы попалят)))
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28.10.2022 12:33 Відповісти
Альоша
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28.10.2022 12:28 Відповісти
Піврічна бездіяльність Стефанчука-Зеленського щодо «БЗДІЖенців» з батальйонів Відень, Монако, Лазурних берегів Франції, Берліну, Лондона та інших міст з окраїн ЄС, приводить до висновку, що такий виїзд влада якісно та завчасно змогла організувати!! «Панічних настроїв» він не викликав у прикордонників та митників України!!

Категорія цих громадян, БЗДІЖенців, добре відома, САМІ БІДНІ та «малоімущіє» привладні !!

Це не виїзд літніх людей та багатодітних сімей пересічних Українців!!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на крові та горі Украінці!!
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28.10.2022 12:36 Відповісти
За вісім місяців нарешті побачили що бракує автомобіля.
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28.10.2022 12:44 Відповісти
Если-бы не журналисты,продолжал-бы трудиться!Это единичный выявленный случай - уверен,что в примате всё руководство так бедствует во время войны!Один придурок спалился.
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28.10.2022 12:50 Відповісти
Всі ці ********** цілком влаштовують владу. *********** навіть дякують та напевно підтримають матеріально. Не було б журналітського розслідування і розголосу, не було б і звільнення "за власним бажанням". Не вийде з Зеленського Лі Куан Ю!
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28.10.2022 12:51 Відповісти
1. У нас еще много гос.банков и прочих гос.контор.
2. Попросили написать "по собственному ...", т.к. нет закона, согласно которому его ДОЛЖНЫ уволить за ... и вот это "за что" - самое интересное. Никуя не делать и получать з/п - это главное занятие всех гос чиновников. Законы у нас принимают депутаты, а это топ - госчиновники. Пчелы против меда бывают?
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28.10.2022 13:10 Відповісти
"за власним бажанням"

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28.10.2022 13:12 Відповісти
И где же теперь он будет харчеваться?
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28.10.2022 13:34 Відповісти
Понять и простить?
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28.10.2022 13:37 Відповісти
Накрав, намутив і за власним бажанням перейшов на іншу посаду де є можливість теж мутити...
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28.10.2022 13:39 Відповісти
угу, знаємо, проходили. Потім вони йдуть до суду і отримують массу компенсацій моральних та матеріальних та відновлюються на посаді.
Це така схема за наш рахунок у Монако жити
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28.10.2022 14:13 Відповісти
Капитан Монако)
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28.10.2022 14:36 Відповісти
Бідний чувак, замість чорної ікри на хліб буде мазати червону
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28.10.2022 15:21 Відповісти
 
 