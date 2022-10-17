Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Два місяці тому "Українська правда" опублікувала розслідування про елітних біженців на Лазурному узбережжі. Матеріал мав великий резонанс не тільки серед читачів УП, але й серед правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ друга частина розслідування опублікована на УП.

"Так, одразу після публікації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та розпочало перевірку обставин виїзду за кордон всіх героїв матеріалу. А один з героїв розслідування УП виявився підозрюваним у кримінальному провадженні щодо незаконної розтрати коштів.

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А у Верховній Раді запропонували забрати мандати у депутатів, які живуть у Франції. Саме тому ми вирішили приділити більше часу Монако і тим українцям, які у цей вирішальний для України час живуть і відпочивають у одному з найдорожчих куточків планети. Ми зняли другу частину про цей вже славнозвісний батальйон - "Батальйон Монако". Дякуємо читачам і глядачам УП за допомогу у роботі над матеріалом", - зазначається у повідомленні.

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