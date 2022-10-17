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Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Два місяці тому "Українська правда" опублікувала розслідування про елітних біженців на Лазурному узбережжі. Матеріал мав великий резонанс не тільки серед читачів УП, але й серед правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ друга частина розслідування опублікована на УП.

"Так, одразу після публікації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та розпочало перевірку обставин виїзду за кордон всіх героїв матеріалу. А один з героїв розслідування УП виявився підозрюваним у кримінальному провадженні щодо незаконної розтрати коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Монако": ЗМІ показали, де Суркіси, Жеваго, Столар та інші "VIP-біженці" пересиджують війну. ВIДЕО

А у Верховній Раді запропонували забрати мандати у депутатів, які живуть у Франції. Саме тому ми вирішили приділити більше часу Монако і тим українцям, які у цей вирішальний для України час живуть і відпочивають у одному з найдорожчих куточків планети. Ми зняли другу частину про цей вже славнозвісний батальйон - "Батальйон Монако". Дякуємо читачам і глядачам УП за допомогу у роботі над матеріалом", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон фігуранти журналістського розслідування "Батальйон "Монако". ВIДЕО

Автор: 

біженці (1864) Монако (30) олігарх (931) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+30
Всю цю сволоту треба лишити громадянських прав-ніяких виборів,ніякого права голосу,конфіскація майна і перевірка в СБУ.
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17.10.2022 23:20
+29
У зелені не кордон, а прохідний двір.
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17.10.2022 23:16
+29
Саме ця сволота і їй подібні після закінчення війни прилізе в Україну,вдягне вишиванку і піде балотуватись на різних рівнях,а мудрий нарід це все ******** підтримає...навіть не сумніваюсь
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18.10.2022 00:04
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У зелені не кордон, а прохідний двір.
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17.10.2022 23:16 Відповісти
cу%кі ненажерливі.
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17.10.2022 23:18 Відповісти
гроші відбирати без суду у таких закон не дозволить, а от влаштувати таким хитродупим мігрантам політичний байкот, щоб вони не змогли депутатсвувать навіть в сільраді - нам по силам.
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17.10.2022 23:19 Відповісти
Ось таке ставлення і є ознакою політично зрілої людини. Серед суспільства є різноматні люди і треба відокремлювати людський непотріб від справжніх господарів власної долі.
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17.10.2022 23:23 Відповісти
І хто той бойкот влаштує - ті хто зелене недорозуміння у 2019 обрав ? Це як - окрім членограя , мітбола і безумної іще і тих хто "концерт привезе" і торбинку видасть , а потім по 200 грн на вибори дасть ігнорувати ? (( Не для того охлос тєліка дивиться щоб хтось йому заборонив проголосувати "по приколу " ((
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18.10.2022 00:07 Відповісти
Всю цю сволоту треба лишити громадянських прав-ніяких виборів,ніякого права голосу,конфіскація майна і перевірка в СБУ.
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17.10.2022 23:20 Відповісти
Саме ця сволота і їй подібні після закінчення війни прилізе в Україну,вдягне вишиванку і піде балотуватись на різних рівнях,а мудрий нарід це все ******** підтримає...навіть не сумніваюсь
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18.10.2022 00:04 Відповісти
100% І не тільки підтримає , а іще тим хто буде критикувати це очі запльовуватиме !
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18.10.2022 00:08 Відповісти
Вот жеш клятіє парахаботи!!!11
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18.10.2022 03:38 Відповісти
Атош
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18.10.2022 10:05 Відповісти
Ви слово "мудрий" в лапки краще взяли б, бо то хтось може думати, що вибирати чергового довбня і є мудрістю народу і він (нарід) дійсно мудрий ...))
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18.10.2022 03:25 Відповісти
Позбавити, а не лишити.
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18.10.2022 05:53 Відповісти
"мудрий народ" живе шлунком. Дали кульок гречки і банку згущонки і щастя привалило. Подивились телевізор з голобородьком і комедіанти при владі. А ще з кацапів сміємося.
А по правді то вибирати нікого. І то основна проблема. Народу стало все одно - вибирають хто більше дав або наобіцяв
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18.10.2022 08:41 Відповісти
Якщо донатять серйозні гроші - нехай покажуть і сидять де хочуть. А якщо нажили статків і вирішили відсидітися - то хай забудуть дорогу сюди.
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17.10.2022 23:21 Відповісти
лол, именно ради донатов они "зарабатывали", придумывали "законы" и стали депутатами. только что-то не слышно среди них ни разу имен типа Билл Гейтс или Илон Маск. а также не видно развития\увеличения ВВП, зато куча случаев "мажоры снова кого-то убили", папа порешал и все забыли и "внешний долг Украины опять увеличился на ******** - как так, была ж как Франция поначалу?" и т.п.
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18.10.2022 08:08 Відповісти
средний украинец тоже не слишком горит желанием платить налоги, НЕ давать взятки, и НЕ выбирать этих уродов, так что батальйон монако-2 это и есть результат деятельности или бездеятельности кого то, конкретно не мифических орков, а среднестатического украинца - так шо, если донатят - значит свои, а нет - ну выберут еще раз
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18.10.2022 23:31 Відповісти
если человека ставить в условия, когда по-другому никак, то гореть желанием, или не гореть уже не играет большого значения. "уроды" налоги то как раз и не платят, в большинстве своем, ну, с чего вдруг, сами себе. деятельность украинцев - это как раз революции, неоднократные, вследствие тупого\несправедливого положения вещей (что, к сожалению, никого ничему так и не научило - возможно, потому, что все, что покупается это как говорится не потери, а инвестиции, а пи**енное бабло никогда не кончается, в отличие от времени жизни). война тоже прекрасно показала ущербность всей структуры.
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19.10.2022 10:31 Відповісти
може притулу заслати?
хай накаже всіх...- по пів сотні гривен з рила на дрони для ВСУ.
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17.10.2022 23:21 Відповісти
сірожа, вапшето, швагєр - вітальки хамутініка!!))
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17.10.2022 23:40 Відповісти
так отож...
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17.10.2022 23:42 Відповісти
Бідоськи, он диви як їм допомагають - дверцята притримують, автомобілі підганяють.

Чесно кажучи, мені глибоко *****, де вони і шо вони. Не хочеш захищати зі зброєю в руках країну, у якій ти заробив такі статки - будь ласка, але віддавай щомісяця хоча б десятину усіх своїх прибутків на армію і ****** щасливо, куди хочеш.
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17.10.2022 23:25 Відповісти
хомутынники должны жить в зиндане с полной конфискацией.
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17.10.2022 23:27 Відповісти
підтримую, якщо донатили армії (бо все ж такі багаті теж донатять), вони можуть показати ці перекази суспільству, конкретно ті, на кого в цей раз показали пальцем, і питань не буде, бо треба визнати, що серед нас диванних бійців теж не так багато бажаючих мобілізовуватись, але потроху донатимо
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17.10.2022 23:28 Відповісти
что можно требовать и ожидать от конченых **********...позор
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17.10.2022 23:30 Відповісти
This is enemy #2 after russia. Seek and destroy with extreme prejudice. There's no other way around.
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17.10.2022 23:30 Відповісти
Тихше! Ви що робите? Вони ж готують "запасну смугу" для САМОГО найвеличнішого лідера Всесвіту! Коли ЗСУ переможе і ОПі доведеться припинити передвиборчу агітацію по "єдиному аналу", відмінити військовий стан і готуватися до ЧЕСНИХ виборів, а почнуть спливати "травневі шашлики", "запобігання паніки", розмінування Чонгару, "Вагнергейт", "велике крадівництво" і ще багато іншого, то "боневтіку" доведеться кудись тікать! Разом з усілякими дєрьмаками-подоляками тімошенками....
Сподіваюсь, що не зможуть і не встигнуть
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17.10.2022 23:42 Відповісти
А що/хто їм завадить далі тримати українців у стійлі?
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18.10.2022 07:23 Відповісти
Очень надеюсь, шо сами украинцы
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18.10.2022 08:12 Відповісти
І усі - друзі Зе, чомусь. Як так могло статися? А може не варто ставити так питання? Просто тупо "хоть поржем"? Прикольнёмся, да, манкурты? Будет вам и на русском, и на украинском объяснение, если конечно, раньше не слиняете куда нибудь в Сибирь. Попутного х¥я в спину, дорогие товарищи!
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18.10.2022 00:12 Відповісти
Бідолашні біженці! Як же ж їм важко жити на чужині.
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18.10.2022 00:28 Відповісти
Йой, біднятка-сарачатка, так тєжко крипирують... Йой-йой-йой...
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18.10.2022 00:52 Відповісти
а хто там? Пофамільно, пліз
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18.10.2022 00:36 Відповісти
Их капиталы надо отдать на исследование американской Фемиде,
и они быстро превратятся в просто беженцев.
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18.10.2022 00:43 Відповісти
https://ibb.co/HCqfG3f Інформація по ДержНомеру АА 0101 АІ
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18.10.2022 00:45 Відповісти
Блиск і ницість української буржуазії. Ця сволота навіть не сумнівається, що Україна захищає
у війні їхні капітали. Ну а переможе росія, - доведеться домовлятися із кремлівськими.
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18.10.2022 01:46 Відповісти
Це все жахливо і дуже дратує українців, рідних яки боронять Україну, які вже загинули, які покинули свій добробут за кордоном і повернулися боронити неньку. Жахливо , що вся ця гнила гидота не за що не відповість , так як зелений квартал, ахренія ,дєрьмак і компанія котора і далі краде ,знущається та зраджує Україну.
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18.10.2022 05:55 Відповісти
І ладно, якби це були чесно зароблені кошти, але ж вкрадені в українців, з оборони в тому числі.
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18.10.2022 08:05 Відповісти
от пронири!
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18.10.2022 08:30 Відповісти
Все воры смылись а бакановы и монастырские как бы не при чём.
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18.10.2022 09:04 Відповісти
А чего так все взъелись? Как только Маск (который ничего не должен Украине) высказался за нежелание финонсировать связь - Подоляк чуть не усрался брызжа слюной, распердевшись сообщениями и т.д. А тут молчок! Пару фраз для отмазки. Зелёный вообще из бункера молчит...
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18.10.2022 09:50 Відповісти
Хтось же за них голосував. Що тепер волати. Наступного разу будьмо розбірливими споліваюся.
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18.10.2022 10:48 Відповісти
А ось і зрозуміло,де наші ракети,танки, безпілотники і літаки..
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23.10.2022 14:36 Відповісти
Бачили очи за кого голосували??? Чего теперь визжать!!... Убирайте клоуна зеленского и выбирайте нормально хохла!! . Только не жидов -ворюг !! Дааже это будет Порошенко!! И все будет нормально!!
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14.04.2023 20:50 Відповісти
 
 