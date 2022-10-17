Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО
Два місяці тому "Українська правда" опублікувала розслідування про елітних біженців на Лазурному узбережжі. Матеріал мав великий резонанс не тільки серед читачів УП, але й серед правоохоронних органів.
Як інформує Цензор.НЕТ друга частина розслідування опублікована на УП.
"Так, одразу після публікації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та розпочало перевірку обставин виїзду за кордон всіх героїв матеріалу. А один з героїв розслідування УП виявився підозрюваним у кримінальному провадженні щодо незаконної розтрати коштів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Монако": ЗМІ показали, де Суркіси, Жеваго, Столар та інші "VIP-біженці" пересиджують війну. ВIДЕО
А у Верховній Раді запропонували забрати мандати у депутатів, які живуть у Франції. Саме тому ми вирішили приділити більше часу Монако і тим українцям, які у цей вирішальний для України час живуть і відпочивають у одному з найдорожчих куточків планети. Ми зняли другу частину про цей вже славнозвісний батальйон - "Батальйон Монако". Дякуємо читачам і глядачам УП за допомогу у роботі над матеріалом", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по правді то вибирати нікого. І то основна проблема. Народу стало все одно - вибирають хто більше дав або наобіцяв
хай накаже всіх...- по пів сотні гривен з рила на дрони для ВСУ.
Чесно кажучи, мені глибоко *****, де вони і шо вони. Не хочеш захищати зі зброєю в руках країну, у якій ти заробив такі статки - будь ласка, але віддавай щомісяця хоча б десятину усіх своїх прибутків на армію і ****** щасливо, куди хочеш.
Сподіваюсь, що не зможуть і не встигнуть
и они быстро превратятся в просто беженцев.
у війні їхні капітали. Ну а переможе росія, - доведеться домовлятися із кремлівськими.