ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон фігуранти журналістського розслідування "Батальйон "Монако". ВIДЕО

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше журналісти випустили фільм-розслідування про українських "VIP-біженців", серед них зокрема брати Суркіси, Костянтин Жеваго, Вадим Столар та інші.

Читайте: З 24 лютого ДБР розслідує 815 злочинів проти основ національної безпеки