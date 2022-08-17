УКР
ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон фігуранти журналістського розслідування "Батальйон "Монако". ВIДЕО

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше журналісти випустили фільм-розслідування про українських "VIP-біженців", серед них зокрема брати Суркіси, Костянтин Жеваго, Вадим Столар та інші.

Читайте: З 24 лютого ДБР розслідує 815 злочинів проти основ національної безпеки

Автор: 

Жеваго Костянтин (401) Монако (30) Суркіс (321) Столар Вадим (66) ДБР (3736)
Топ коментарі
+35
Шо там с сериалом "Казначей Трухин" ?
Разобрались ?
П.С.
Щас бригада ДБР двинет в Монако вести расследование за наш счёт....
17.08.2022 17:48 Відповісти
+28
А когда проверят законность пересечения границы подонками из ТОВ "Квартал 95"? ДБР начните с утырков кошевого-дубового-дегенератова и пикало-пукало-соралова.
17.08.2022 17:54 Відповісти
+23
17.08.2022 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТА ЯКА РІЗНИЦЯ ЯК КОРДОН ПЕРЕИНУЛИ! ПЕРЕВІРТЕ ЯК СТАТКИ ЗДОБУЛИ
17.08.2022 17:45 Відповісти
наоборот. Про то сколько они заработали, их в видео не обвиняют - это дела прокуратуры и СБУ и налоговой, которые должны быть повседневными. И не относительно именно этих людей а вообще ВСЕХ.
У нас запрещена коммунистическая пропаганда. И в нормальных странах людей не преследуют потом что они богатые.
А вот если они, возможно, нарушили закон при пересечении границы - это другое дело.
Это нужно расследовать. и не только по этим персонажам, а вообще. по всем, независимо от доходов и расходов.
потому что закон должен быть один для всех. и для бедных и для богатых.
17.08.2022 19:09 Відповісти
Вивчить - это примерно как я в школе биологию вивчав?
17.08.2022 17:46 Відповісти
пыздець , краще ні😂
17.08.2022 17:49 Відповісти
Митоз и мейоз...
17.08.2022 17:49 Відповісти
Терзают смутные сомнения,или до суда выкупят,или в суде!
17.08.2022 17:46 Відповісти
справа розсосеться до суду, разом з переліком фігурантів))
17.08.2022 17:50 Відповісти
... а також вилученими речовими доказами!

До відповідальності будуть притягнуті розслідувачі журналісти за незаконний перетин кордону під час розслідування і безпідставний наклеп.

І взагалі -- не на часі!
17.08.2022 18:03 Відповісти
Більше того, нікчемне ДБР просто спостерігало як ці покидьки спокійно собі без черг перетинали кордон порушуючи закон і знали скільки бабла, золота і коштовностей ними вивозилось. І ось тепер маючи нагоду готові взятись до звичної справи - грабити награбоване.
17.08.2022 19:45 Відповісти
неторопясь...к 25-му якось уладят.
17.08.2022 17:46 Відповісти
так сажать нужно тех кто из пропускал
17.08.2022 17:47 Відповісти
ДБР продовжує займатись хрєнню то нахрєн ви такі взагалі потрібні...
17.08.2022 17:47 Відповісти
То тільки на перший погляд. Ця заява - інвойс на оплату послуг з «право-охоронного» прикриття. З огляду на фігурантів, нулі від тієї суми ледве влазять до друку
17.08.2022 19:25 Відповісти
Вчитися потрібно було в школі," учні" недороблені!
17.08.2022 17:48 Відповісти
Шо там с сериалом "Казначей Трухин" ?
Разобрались ?
П.С.
Щас бригада ДБР двинет в Монако вести расследование за наш счёт....
17.08.2022 17:48 Відповісти
Їх на яхтах покатають Поселять у 40 кімнатних віллах
17.08.2022 17:50 Відповісти
голобородько особисто там вже виїхав ....
17.08.2022 18:02 Відповісти
ДЕБЕЄРУ пощастило - поїдуть до Монако гроши сшибати 🤣🤣🤣
краще военкома берить з повестками туда
17.08.2022 17:49 Відповісти
зокрема..бла бла бла..

"Огласите, пжалста, весь список" (с)

про цих ми й так знаємо
17.08.2022 17:49 Відповісти
журналюги"УП" круче моссада лыйтинанта бакланова..
17.08.2022 17:50 Відповісти
Будут изучать журналистов, пробравшихся в Монако, или действительно фигурантов, которые просто достанут бумажку А4, что они типа волонтеры?
17.08.2022 17:51 Відповісти
Вони одні одних варті, що ті лайно, що ті.
17.08.2022 17:52 Відповісти
Поедут бедненькие опера в Монако в командировку... Раз надо, значит надо....
17.08.2022 17:51 Відповісти
Трусить богатіів за кордоном, це не з розкраданням грошей ЗеКами або з
суддівськой мафией боротись.
17.08.2022 17:53 Відповісти
дбр ожидает на засев озимых в своих кабинетах.
17.08.2022 17:53 Відповісти
А когда проверят законность пересечения границы подонками из ТОВ "Квартал 95"? ДБР начните с утырков кошевого-дубового-дегенератова и пикало-пукало-соралова.
17.08.2022 17:54 Відповісти
По согласованию с Принцем Монако запустить туда самых злых военкомов в сопровождении полицейских
17.08.2022 17:54 Відповісти
Не смейтесь! они к вечеру все взятки в казино просадят. Наоборот, бабло забрать натыреное, и только потом послать. Злые будут.
17.08.2022 20:40 Відповісти
вони перетнули кордон не як громадяни України.. можливість така є...
17.08.2022 17:54 Відповісти
Займитесь делом уже наконец-то и отдайте бородатую бабушку зеледента американскому правосудию для начала. А то после ваших "расследований" послушный слуга олигархов им Героя Украины присвоит...
17.08.2022 17:57 Відповісти
я даже одну бабу знаю жену депутата народного фронта у которой в кентах аваков петя сеня так она 30 лимонов зеленых в чемоданах везла и что там как пидозру сделали ей?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/
17.08.2022 17:58 Відповісти
О! У нас появится пара новых тем на Цензоре, где мы сможем обложить друг-друга писюнами, пока нормальные парни будут решать свои нормальные вопросы?
17.08.2022 17:58 Відповісти
Что там изучать? Их Зебил предупредил заранее, так что выехали законно.

Не хер больше делать? Зебила проверяйте, казлы.
17.08.2022 18:10 Відповісти
17.08.2022 18:10 Відповісти
насмішила оця дівчина)
17.08.2022 18:15 Відповісти
Журналісти краще роблять справу як слідчі, кінець буде такий, порушать справи а потім за кошти їх закриють
17.08.2022 18:16 Відповісти
А ВИ СКА розслідували як міліардери і екс депутати в МОНАКО опинилися суки ви... і де вони ті статки ********* на те все?????країна задзеркалля якогось
17.08.2022 18:18 Відповісти
нахалє\ру мені платити податки у цій країні на ДБР якщо воно ловить не Крадіїв а журналістів ???? ви там усі ска **** далися???????
17.08.2022 18:21 Відповісти
Оце шикардос, мусара із ДБР просто всралися від щастя. Зараз у війну, коли кожен мусарок має сидіти в окопі або патрулювати звільнені від окупантів міста і села, ціла купа перевертнів у погонах ломанеться у Монако. Шерлакіхолмси і ніравульфи із кацапєтовок і червоних дишол уже біжать розслідувати, бійтеся, олігархи!
Коли вже цей ******* цирк закінчиться?.. риторичне питання...
17.08.2022 18:25 Відповісти
А для чого нам ДБР??? Попросимо Журналістів , і вони Скажуть , - Де , Коли , С Ким і Як.Чого ББР потрібно гнать під Задій при тому Платити .
17.08.2022 18:26 Відповісти
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов'язаних громадян України.
Да ты шо. Кто против кого начнет расследование? Татаров с Єрмаком против Фирташа,- пчелы против меда? Так они в одном батальоне Монакко и состоят .
17.08.2022 18:29 Відповісти
І всі при ділі...
17.08.2022 18:34 Відповісти
звичайно, що законно - мито сплачено
17.08.2022 18:40 Відповісти
А що сталось з батальйоном "Слуги народу-95"? Де він?
17.08.2022 18:51 Відповісти
Невже розслідують як дали виїхати а.портнову?Чи хто дав доручення вилучити тисячі бронєжилетів та пресувати генерала Марченко?Чи хто провалив "шлях" доставки в Україну клістронів та дав команду зняти клістрони з чергових систем ППО?Упирі єрмако-татарівські!
17.08.2022 19:22 Відповісти
Сначала повыпускали всякую мразь, а потом давай показухой заниматься.
17.08.2022 19:51 Відповісти
А Тупицкий не фигурант?
18.08.2022 12:05 Відповісти
 
 