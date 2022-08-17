ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон фігуранти журналістського розслідування "Батальйон "Монако". ВIДЕО
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше журналісти випустили фільм-розслідування про українських "VIP-біженців", серед них зокрема брати Суркіси, Костянтин Жеваго, Вадим Столар та інші.
У нас запрещена коммунистическая пропаганда. И в нормальных странах людей не преследуют потом что они богатые.
А вот если они, возможно, нарушили закон при пересечении границы - это другое дело.
Это нужно расследовать. и не только по этим персонажам, а вообще. по всем, независимо от доходов и расходов.
потому что закон должен быть один для всех. и для бедных и для богатых.
До відповідальності будуть притягнуті розслідувачі журналісти за незаконний перетин кордону під час розслідування і безпідставний наклеп.
І взагалі -- не на часі!
Разобрались ?
П.С.
Щас бригада ДБР двинет в Монако вести расследование за наш счёт....
краще военкома берить з повестками туда
"Огласите, пжалста, весь список" (с)
про цих ми й так знаємо
суддівськой мафией боротись.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/
Не хер больше делать? Зебила проверяйте, казлы.
Коли вже цей ******* цирк закінчиться?.. риторичне питання...
Да ты шо. Кто против кого начнет расследование? Татаров с Єрмаком против Фирташа,- пчелы против меда? Так они в одном батальоне Монакко и состоят .