УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11736 відвідувачів онлайн
Новини Війна Російська агресія
346 8

З 24 лютого ДБР розслідує 815 злочинів проти основ національної безпеки

дбр

З початку війни в 2022 році відкрито понад 800 проваджень за фактами держзради та пособництва і співпраці з окупантами.

Про це повідомляють на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у період з 24 лютого 2022 року до 15 серпня ДБР продовжує розслідувати 815 злочинів проти основ національної безпеки.

Читайте також: Призначеному окупантами новому "меру" Куп’янська повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Детективи відкрили 679 кримінальних проваджень за фактами державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу України), за фактами колабораційної діяльності - 104 провадження (стаття 111-1 Кримінального кодексу України), 9 проваджень за фактами пособництва державі-агресору (стаття 111-2 Кримінального кодексу України) та інші.

За цей період 256 фігурантам повідомлено про підозру, 168 осіб оголошено в розшук. Майже 1 150 осіб перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 22 провадження.

Також читайте: За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ, - Вигівський

Найбільшу кількість проваджень за фактами злочинної діяльності проти основ національної безпеки відкрито у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Києві.

державна зрада (1717) колабораціонізм (1173) ДБР (3564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І Порох там?
показати весь коментар
16.08.2022 10:35 Відповісти
всі ручні обізянки дєрьмака, та він особисто "внє подозрєній" )
показати весь коментар
16.08.2022 10:38 Відповісти
ДБР, народ интересует не то, что вы "открыли" или "продолжаете", а то что вы закрыли и передали в суд, то есть конкретные результаты, а не ваши "героические" усилия, тем более во время войны
показати весь коментар
16.08.2022 10:44 Відповісти
А розмінування Чонгару, "оманські договорняки" розслідувати будете?!!!
показати весь коментар
16.08.2022 10:53 Відповісти
...не на часі...
показати весь коментар
16.08.2022 11:38 Відповісти
А саме ДБР здійснило їх 850.
показати весь коментар
16.08.2022 10:54 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 13:09 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 13:11 Відповісти
 
 