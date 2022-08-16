З 24 лютого ДБР розслідує 815 злочинів проти основ національної безпеки

З початку війни в 2022 році відкрито понад 800 проваджень за фактами держзради та пособництва і співпраці з окупантами.

Про це повідомляють на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у період з 24 лютого 2022 року до 15 серпня ДБР продовжує розслідувати 815 злочинів проти основ національної безпеки.

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Детективи відкрили 679 кримінальних проваджень за фактами державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу України), за фактами колабораційної діяльності - 104 провадження (стаття 111-1 Кримінального кодексу України), 9 проваджень за фактами пособництва державі-агресору (стаття 111-2 Кримінального кодексу України) та інші.

За цей період 256 фігурантам повідомлено про підозру, 168 осіб оголошено в розшук. Майже 1 150 осіб перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 22 провадження.

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Найбільшу кількість проваджень за фактами злочинної діяльності проти основ національної безпеки відкрито у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Києві.