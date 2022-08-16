З 24 лютого ДБР розслідує 815 злочинів проти основ національної безпеки
З початку війни в 2022 році відкрито понад 800 проваджень за фактами держзради та пособництва і співпраці з окупантами.
Про це повідомляють на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у період з 24 лютого 2022 року до 15 серпня ДБР продовжує розслідувати 815 злочинів проти основ національної безпеки.
Детективи відкрили 679 кримінальних проваджень за фактами державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу України), за фактами колабораційної діяльності - 104 провадження (стаття 111-1 Кримінального кодексу України), 9 проваджень за фактами пособництва державі-агресору (стаття 111-2 Кримінального кодексу України) та інші.
За цей період 256 фігурантам повідомлено про підозру, 168 осіб оголошено в розшук. Майже 1 150 осіб перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 22 провадження.
Найбільшу кількість проваджень за фактами злочинної діяльності проти основ національної безпеки відкрито у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль