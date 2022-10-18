Батальон "Монако"-2. Украинские элитные беженцы на Лазурном побережье. ВИДЕО
Два месяца назад "Украинская правда" опубликовала расследование об элитных беженцах на Лазурном побережье. Материал имел большой резонанс не только среди читателей УП, но и правоохранительных органов.
Как сообщает Цензор.НЕТ вторая часть расследования опубликована на УП.
"Да, сразу после публикации Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и приступило к проверке обстоятельств выезда за границу всех героев материала. А один из героев расследования УП оказался подозреваемым в уголовном производстве по незаконной растрате средств.
А в Верховной Раде предложили забрать мандаты у живущих во Франции депутатов. Именно поэтому мы решили уделить больше времени Монако и тем украинцам, которые в это решающее время для Украины живут и отдыхают в одном из самых дорогих уголков планеты. Мы сняли вторую часть об этом уже знаменитом батальоне - "Батальон Монако". Спасибо читателям и зрителям УП за помощь в работе над материалом", - отмечается в сообщении.
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А по правді то вибирати нікого. І то основна проблема. Народу стало все одно - вибирають хто більше дав або наобіцяв
хай накаже всіх...- по пів сотні гривен з рила на дрони для ВСУ.
Чесно кажучи, мені глибоко *****, де вони і шо вони. Не хочеш захищати зі зброєю в руках країну, у якій ти заробив такі статки - будь ласка, але віддавай щомісяця хоча б десятину усіх своїх прибутків на армію і ****** щасливо, куди хочеш.
Сподіваюсь, що не зможуть і не встигнуть
и они быстро превратятся в просто беженцев.
у війні їхні капітали. Ну а переможе росія, - доведеться домовлятися із кремлівськими.