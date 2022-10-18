Батальон "Монако"-2. Украинские элитные беженцы на Лазурном побережье. ВИДЕО

Два месяца назад "Украинская правда" опубликовала расследование об элитных беженцах на Лазурном побережье. Материал имел большой резонанс не только среди читателей УП, но и правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ вторая часть расследования опубликована на УП.

"Да, сразу после публикации Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и приступило к проверке обстоятельств выезда за границу всех героев материала. А один из героев расследования УП оказался подозреваемым в уголовном производстве по незаконной растрате средств.

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А в Верховной Раде предложили забрать мандаты у живущих во Франции депутатов. Именно поэтому мы решили уделить больше времени Монако и тем украинцам, которые в это решающее время для Украины живут и отдыхают в одном из самых дорогих уголков планеты. Мы сняли вторую часть об этом уже знаменитом батальоне - "Батальон Монако". Спасибо читателям и зрителям УП за помощь в работе над материалом", - отмечается в сообщении.

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