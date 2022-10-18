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Батальон "Монако"-2. Украинские элитные беженцы на Лазурном побережье. ВИДЕО

Два месяца назад "Украинская правда" опубликовала расследование об элитных беженцах на Лазурном побережье. Материал имел большой резонанс не только среди читателей УП, но и правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ вторая часть расследования опубликована на УП.

"Да, сразу после публикации Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и приступило к проверке обстоятельств выезда за границу всех героев материала. А один из героев расследования УП оказался подозреваемым в уголовном производстве по незаконной растрате средств.

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А в Верховной Раде предложили забрать мандаты у живущих во Франции депутатов. Именно поэтому мы решили уделить больше времени Монако и тем украинцам, которые в это решающее время для Украины живут и отдыхают в одном из самых дорогих уголков планеты. Мы сняли вторую часть об этом уже знаменитом батальоне - "Батальон Монако". Спасибо читателям и зрителям УП за помощь в работе над материалом", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Батальон "Монако": СМИ показали, где Суркисы, Жеваго, Столар и другие "VIP-беженцы" пересиживают войну. ВИДЕО

беженцы (1641) Монако (25) олигарх (1026) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+30
Всю цю сволоту треба лишити громадянських прав-ніяких виборів,ніякого права голосу,конфіскація майна і перевірка в СБУ.
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17.10.2022 23:20
+29
У зелені не кордон, а прохідний двір.
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17.10.2022 23:16
+29
Саме ця сволота і їй подібні після закінчення війни прилізе в Україну,вдягне вишиванку і піде балотуватись на різних рівнях,а мудрий нарід це все ******** підтримає...навіть не сумніваюсь
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18.10.2022 00:04
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У зелені не кордон, а прохідний двір.
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17.10.2022 23:16 Ответить
cу%кі ненажерливі.
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17.10.2022 23:18 Ответить
гроші відбирати без суду у таких закон не дозволить, а от влаштувати таким хитродупим мігрантам політичний байкот, щоб вони не змогли депутатсвувать навіть в сільраді - нам по силам.
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17.10.2022 23:19 Ответить
Ось таке ставлення і є ознакою політично зрілої людини. Серед суспільства є різноматні люди і треба відокремлювати людський непотріб від справжніх господарів власної долі.
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17.10.2022 23:23 Ответить
І хто той бойкот влаштує - ті хто зелене недорозуміння у 2019 обрав ? Це як - окрім членограя , мітбола і безумної іще і тих хто "концерт привезе" і торбинку видасть , а потім по 200 грн на вибори дасть ігнорувати ? (( Не для того охлос тєліка дивиться щоб хтось йому заборонив проголосувати "по приколу " ((
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18.10.2022 00:07 Ответить
Всю цю сволоту треба лишити громадянських прав-ніяких виборів,ніякого права голосу,конфіскація майна і перевірка в СБУ.
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17.10.2022 23:20 Ответить
Саме ця сволота і їй подібні після закінчення війни прилізе в Україну,вдягне вишиванку і піде балотуватись на різних рівнях,а мудрий нарід це все ******** підтримає...навіть не сумніваюсь
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18.10.2022 00:04 Ответить
100% І не тільки підтримає , а іще тим хто буде критикувати це очі запльовуватиме !
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18.10.2022 00:08 Ответить
Вот жеш клятіє парахаботи!!!11
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18.10.2022 03:38 Ответить
Атош
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18.10.2022 10:05 Ответить
Ви слово "мудрий" в лапки краще взяли б, бо то хтось може думати, що вибирати чергового довбня і є мудрістю народу і він (нарід) дійсно мудрий ...))
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18.10.2022 03:25 Ответить
Позбавити, а не лишити.
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18.10.2022 05:53 Ответить
"мудрий народ" живе шлунком. Дали кульок гречки і банку згущонки і щастя привалило. Подивились телевізор з голобородьком і комедіанти при владі. А ще з кацапів сміємося.
А по правді то вибирати нікого. І то основна проблема. Народу стало все одно - вибирають хто більше дав або наобіцяв
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18.10.2022 08:41 Ответить
Якщо донатять серйозні гроші - нехай покажуть і сидять де хочуть. А якщо нажили статків і вирішили відсидітися - то хай забудуть дорогу сюди.
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17.10.2022 23:21 Ответить
лол, именно ради донатов они "зарабатывали", придумывали "законы" и стали депутатами. только что-то не слышно среди них ни разу имен типа Билл Гейтс или Илон Маск. а также не видно развития\увеличения ВВП, зато куча случаев "мажоры снова кого-то убили", папа порешал и все забыли и "внешний долг Украины опять увеличился на ******** - как так, была ж как Франция поначалу?" и т.п.
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18.10.2022 08:08 Ответить
средний украинец тоже не слишком горит желанием платить налоги, НЕ давать взятки, и НЕ выбирать этих уродов, так что батальйон монако-2 это и есть результат деятельности или бездеятельности кого то, конкретно не мифических орков, а среднестатического украинца - так шо, если донатят - значит свои, а нет - ну выберут еще раз
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18.10.2022 23:31 Ответить
если человека ставить в условия, когда по-другому никак, то гореть желанием, или не гореть уже не играет большого значения. "уроды" налоги то как раз и не платят, в большинстве своем, ну, с чего вдруг, сами себе. деятельность украинцев - это как раз революции, неоднократные, вследствие тупого\несправедливого положения вещей (что, к сожалению, никого ничему так и не научило - возможно, потому, что все, что покупается это как говорится не потери, а инвестиции, а пи**енное бабло никогда не кончается, в отличие от времени жизни). война тоже прекрасно показала ущербность всей структуры.
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19.10.2022 10:31 Ответить
може притулу заслати?
хай накаже всіх...- по пів сотні гривен з рила на дрони для ВСУ.
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17.10.2022 23:21 Ответить
сірожа, вапшето, швагєр - вітальки хамутініка!!))
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17.10.2022 23:40 Ответить
так отож...
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17.10.2022 23:42 Ответить
Бідоськи, он диви як їм допомагають - дверцята притримують, автомобілі підганяють.

Чесно кажучи, мені глибоко *****, де вони і шо вони. Не хочеш захищати зі зброєю в руках країну, у якій ти заробив такі статки - будь ласка, але віддавай щомісяця хоча б десятину усіх своїх прибутків на армію і ****** щасливо, куди хочеш.
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17.10.2022 23:25 Ответить
хомутынники должны жить в зиндане с полной конфискацией.
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17.10.2022 23:27 Ответить
підтримую, якщо донатили армії (бо все ж такі багаті теж донатять), вони можуть показати ці перекази суспільству, конкретно ті, на кого в цей раз показали пальцем, і питань не буде, бо треба визнати, що серед нас диванних бійців теж не так багато бажаючих мобілізовуватись, але потроху донатимо
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17.10.2022 23:28 Ответить
что можно требовать и ожидать от конченых **********...позор
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17.10.2022 23:30 Ответить
This is enemy #2 after russia. Seek and destroy with extreme prejudice. There's no other way around.
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17.10.2022 23:30 Ответить
Тихше! Ви що робите? Вони ж готують "запасну смугу" для САМОГО найвеличнішого лідера Всесвіту! Коли ЗСУ переможе і ОПі доведеться припинити передвиборчу агітацію по "єдиному аналу", відмінити військовий стан і готуватися до ЧЕСНИХ виборів, а почнуть спливати "травневі шашлики", "запобігання паніки", розмінування Чонгару, "Вагнергейт", "велике крадівництво" і ще багато іншого, то "боневтіку" доведеться кудись тікать! Разом з усілякими дєрьмаками-подоляками тімошенками....
Сподіваюсь, що не зможуть і не встигнуть
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17.10.2022 23:42 Ответить
А що/хто їм завадить далі тримати українців у стійлі?
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18.10.2022 07:23 Ответить
Очень надеюсь, шо сами украинцы
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18.10.2022 08:12 Ответить
І усі - друзі Зе, чомусь. Як так могло статися? А може не варто ставити так питання? Просто тупо "хоть поржем"? Прикольнёмся, да, манкурты? Будет вам и на русском, и на украинском объяснение, если конечно, раньше не слиняете куда нибудь в Сибирь. Попутного х¥я в спину, дорогие товарищи!
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18.10.2022 00:12 Ответить
Бідолашні біженці! Як же ж їм важко жити на чужині.
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18.10.2022 00:28 Ответить
Йой, біднятка-сарачатка, так тєжко крипирують... Йой-йой-йой...
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18.10.2022 00:52 Ответить
а хто там? Пофамільно, пліз
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18.10.2022 00:36 Ответить
Их капиталы надо отдать на исследование американской Фемиде,
и они быстро превратятся в просто беженцев.
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18.10.2022 00:43 Ответить
https://ibb.co/HCqfG3f Інформація по ДержНомеру АА 0101 АІ
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18.10.2022 00:45 Ответить
Блиск і ницість української буржуазії. Ця сволота навіть не сумнівається, що Україна захищає
у війні їхні капітали. Ну а переможе росія, - доведеться домовлятися із кремлівськими.
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18.10.2022 01:46 Ответить
Це все жахливо і дуже дратує українців, рідних яки боронять Україну, які вже загинули, які покинули свій добробут за кордоном і повернулися боронити неньку. Жахливо , що вся ця гнила гидота не за що не відповість , так як зелений квартал, ахренія ,дєрьмак і компанія котора і далі краде ,знущається та зраджує Україну.
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18.10.2022 05:55 Ответить
І ладно, якби це були чесно зароблені кошти, але ж вкрадені в українців, з оборони в тому числі.
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18.10.2022 08:05 Ответить
от пронири!
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18.10.2022 08:30 Ответить
Все воры смылись а бакановы и монастырские как бы не при чём.
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18.10.2022 09:04 Ответить
А чего так все взъелись? Как только Маск (который ничего не должен Украине) высказался за нежелание финонсировать связь - Подоляк чуть не усрался брызжа слюной, распердевшись сообщениями и т.д. А тут молчок! Пару фраз для отмазки. Зелёный вообще из бункера молчит...
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18.10.2022 09:50 Ответить
Хтось же за них голосував. Що тепер волати. Наступного разу будьмо розбірливими споліваюся.
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18.10.2022 10:48 Ответить
А ось і зрозуміло,де наші ракети,танки, безпілотники і літаки..
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23.10.2022 14:36 Ответить
Бачили очи за кого голосували??? Чего теперь визжать!!... Убирайте клоуна зеленского и выбирайте нормально хохла!! . Только не жидов -ворюг !! Дааже это будет Порошенко!! И все будет нормально!!
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14.04.2023 20:50 Ответить
 
 