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"ПриватБанк" перевірить перебування члена правління Лебединця в Монако

ігор,лебединець

У державному "ПриватБанку" проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігора Лебединця за кордоном.

Про це повідомили у пресслужбі "ПриватБанку", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У банку заявили, що проінформовані про публікацію розслідування, в якому журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного "ПриватБанку" Ігоря Лебединця.

"Ігор Лебединець, заступник голови правління (з питань реорганізації та проблемних активів), перебував у офіційній відпустці з 17 серпня по 5 вересня на момент зйомок матеріалу для цієї публікації", - заявили у пресслужбі.

Також у фінустанові додали, що топ-менеджер поінформував про свою відпустку та поїздку за кордон, яка була першою з початку російської агресії.

Дивіться: Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Зараз банк проводить внутрішню перевірку, аби повністю оцінити ситуацію та забезпечити дотримання всіх норм законодавства та внутрішніх регулятивних документів.

"ПриватБанк" повністю дотримується зобов’язань гарантування найвищого рівня цілісності, етичних стандартів та корпоративного управління у своїй щоденній діяльності", - резюмували у заяві.

Журналісти також звернулися до пресслужби банку з питаннями про те, на якій підставі Ігор Лебединець зміг перетнути кордон України, а також про суму винагороди (зарплати, премії та інших платежів), яку він отримав від початку року. У "ПриватБанку" ці питання залишили без відповіді.

Також читайте: Голова НБУ Пишний - до члена правління "ПриватБанку" Лебединця з "батальйону Монако": Як ви там? Сонцезахисного крему вистачає?

Натомість, відповідно до опублікованої звітності фінустанови, розмір загальної винагороди заступників голови правління банку у серпні цього року коливався в межах від 747 608 грн до 1 350 363 грн. Ці дані банк подає знеособлено, тож дізнатися, скільки саме отримав Лебединець, неможливо.

Автор: 

Монако (30) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+12
всем правлением поедут проверять
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18.10.2022 16:09
+10
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18.10.2022 15:58
+5
до Бені за мародерство під час війни питань нема?
https://www.5.ua/polityka/firmy-kolomoiskoho-kupuvaly-skraplenyi-haz-ukrnafty-za-zanyzhenymy-tsinamy-282542.html ФІРМИ КОЛОМОЙСЬКОГО КУПУВАЛИ СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ "УКРНАФТИ" ЗА ЗАНИЖЕНИМИ ЦІНАМИ
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18.10.2022 16:04
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18.10.2022 15:58 Відповісти
до Бені за мародерство під час війни питань нема?
https://www.5.ua/polityka/firmy-kolomoiskoho-kupuvaly-skraplenyi-haz-ukrnafty-za-zanyzhenymy-tsinamy-282542.html ФІРМИ КОЛОМОЙСЬКОГО КУПУВАЛИ СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ "УКРНАФТИ" ЗА ЗАНИЖЕНИМИ ЦІНАМИ
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18.10.2022 16:04 Відповісти
В що у банка є повноваження? Та і що після перевірки? Кордон дірявий а банк буде перевіряти. СБУ може теж щось робити повинно? А громодянства позбавити Монако батальйон мабуть теж неможна. Тільки Корбан єдиний хто був цього гідний
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18.10.2022 16:02 Відповісти
Все,что касается так называемого вознаграждения Лебиденець и ему подобных, всегда будут держать в тайне, очень удобно обкрадывать одно государство,а ворованное проживать в другом.
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18.10.2022 16:08 Відповісти
всем правлением поедут проверять
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18.10.2022 16:09 Відповісти
А ты сиди тут в концлагере как лашпет, без денег, без работы, БЕЗ БАБЫ (которая в Польше), некоторых даже в на фринт не берут
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18.10.2022 16:17 Відповісти
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18.10.2022 17:37 Відповісти
мля, показали відео з ним в Монако чи де там а державний банк говорить,що перевіримо, ппц
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18.10.2022 16:18 Відповісти
У прибиральниць запитайте, вони все і про всіх відають !
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18.10.2022 16:20 Відповісти
покаже посвідчення якогось волонтера і фсе
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18.10.2022 16:26 Відповісти
What's to check - it's his mug shot. Bring him back and on the front line. Case closed.
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18.10.2022 16:34 Відповісти
Во время войны.. почему бы не съездить в Монако отдохнуть??!!! Ну и не за свой же счёт...на служебной машине!!всё как всегда
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18.10.2022 17:33 Відповісти
А он что, на работу не ходит?
Не участвует в совещаниях? Не подписывает документы?
Чем занимается его начальник?
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18.10.2022 17:33 Відповісти
"...перебував у офіційній відпустці з 17 серпня по 5 вересня на момент зйомок матеріалу для цієї публікації", - заявили у пресслужбі. Джерело:

Службове авто теж у відпустці
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18.10.2022 17:49 Відповісти
 
 