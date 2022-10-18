"ПриватБанк" перевірить перебування члена правління Лебединця в Монако

У державному "ПриватБанку" проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігора Лебединця за кордоном.

Про це повідомили у пресслужбі "ПриватБанку", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

У банку заявили, що проінформовані про публікацію розслідування, в якому журналісти зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного "ПриватБанку" Ігоря Лебединця.

"Ігор Лебединець, заступник голови правління (з питань реорганізації та проблемних активів), перебував у офіційній відпустці з 17 серпня по 5 вересня на момент зйомок матеріалу для цієї публікації", - заявили у пресслужбі.

Також у фінустанові додали, що топ-менеджер поінформував про свою відпустку та поїздку за кордон, яка була першою з початку російської агресії.

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Зараз банк проводить внутрішню перевірку, аби повністю оцінити ситуацію та забезпечити дотримання всіх норм законодавства та внутрішніх регулятивних документів.

"ПриватБанк" повністю дотримується зобов’язань гарантування найвищого рівня цілісності, етичних стандартів та корпоративного управління у своїй щоденній діяльності", - резюмували у заяві.

Журналісти також звернулися до пресслужби банку з питаннями про те, на якій підставі Ігор Лебединець зміг перетнути кордон України, а також про суму винагороди (зарплати, премії та інших платежів), яку він отримав від початку року. У "ПриватБанку" ці питання залишили без відповіді.

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Натомість, відповідно до опублікованої звітності фінустанови, розмір загальної винагороди заступників голови правління банку у серпні цього року коливався в межах від 747 608 грн до 1 350 363 грн. Ці дані банк подає знеособлено, тож дізнатися, скільки саме отримав Лебединець, неможливо.