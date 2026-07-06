Батальон Монако 4: СМИ нашли фигурантов "пленок Миндича" на Лазурном берегу

Журналисты обнаружили в Монако фигурантов "пленок Миндича", бизнесмена Вадима Ермолаева и других представителей украинской политики.

Об этом говорится в материале УП "Батальон Монако 4", передает Цензор.НЕТ.

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Ермолаев

На набережной возле яхт-клуба Монако журналисты встретили бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями. Это произошло до покушения на Ермолаева, которое состоялось 29 июня.

По данным источников УП, одной из версий покушения на Ермолаева является то, что сын бизнесмена связан с деятельностью мошеннических колл-центров.

В 2022 году журналисты уже фиксировали Ермолаева в Монако. Он проживал в Монако следующие 4 года.

Братья Суркисы

Автор материала Михаил Ткач сообщил, что в комплексе Monte-Carlo Bay снимают апартаменты братья Игорь и Григорий Суркисы.

Источники сообщили, что народный депутат Григорий Суркис регулярно посещает Монако.

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Иванющенко

СМИ также удалось зафиксировать в Монако Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский) - близкого соратника беглого президента Януковича.

Рядом с ним находился бизнес-партнер Иван Аврамов. В сентябре 2025 года НАБУ и САП объявили Иванющенко в розыск, а сейчас его заочно арестовали по подозрению в легализации 18 га государственной земли рынка "Столичный" стоимостью более 160 млн грн.

Горовой

Во французском муниципалитете Болье-сюр-Мер Ткач зафиксировал Юрия Горового, которого СМИ называют "смотрящим" за Госгеокадастром и ГАСИ.

Ранее УП рассказывала, как к Горовому в баню приезжали Тимур Миндич и Василий Веселый.

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Братья Веселые

Ткач также зафиксировал, что Горовой заходит на виллу, на которой заметили Василия Веселого.

"Часть фигурантов "Миндичгейта" находятся в СИЗО. ... Часть - в бегах, а часть, похоже, здесь, на Лазурном берегу, на вилле", - отметил журналист.

Впоследствии съемочная группа запечатлела Андрея и Василия Веселых вместе.

Владимир Вильчинский

Журналисты зафиксировали бывшего сотрудника СБУ Владимира Вильчинского.

Источники сообщили, что семья Вильчинского с начала полномасштабного вторжения РФ переехала в Монако.

Вильчинский - бывший чиновник СБУ во времена президентства Януковича, возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы.

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Игорь Воронин

Также СМИ сообщили, что заметили давнего соратника олигарха Фирташа - Игоря Воронина.

Ахметов

Журналисты напомнили, что три месяца назад стало известно, что Ринат Ахметов приобрел пятиуровневую 21-комнатную квартиру в Монако за 500 млн долларов США.

Во Франции зафиксировали 145-метровую яхту Ахметова.

Строительство яхты началось до полномасштабного вторжения, а завершилось в 2024 году.

"Яхтой может пользоваться сын миллиардера - Дамир Ахметов. В 2024 году в пресс-службе бизнесмена сообщали, что яхту планируют продать. Однако, судя по онлайн-радарам, яхта активно путешествует по миру. Однако на этот раз ни самого Ахметова, ни его сына нам заметить на яхте так и не удалось", - отметил Ткач.

Тем не менее в аэропорту Ниццы удалось зафиксировать новый самолет за 70 млн долларов, который может быть одним из последних дорогостоящих приобретений Ахметова, говорится в материале.

Второй такой самолет, который также может принадлежать Ахметову, можно увидеть в Женеве.

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