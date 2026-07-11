Шесть человек пострадали вследствие российских атак на Сумщине
В Сумской области вследствие российских атак 10 июля пострадали шесть человек.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
В громадах есть пострадавшие
Вечером оккупанты атаковали Тростянецкую громаду, предположительно – реактивным БПЛА. Под ударом оказался объект гражданской инфраструктуры.
Пострадали двое мужчин. С тяжёлыми травмами их госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное. Медики оказывают им необходимую помощь. Масштабы разрушений и другие последствия атаки выясняются.
Также вследствие российских атак пострадали трое жителей Конотопской громады и один житель Сумской громады. Они получили легкие травмы.
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